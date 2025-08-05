Кажется, она просто играется с цветами. На деле — организм просит спасения

Почему кошки едят домашние цветы и как их отучить — рекомендации ветеринара

4:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — любопытные создания, и иногда их интерес обращается к комнатным растениям. Кто-то грызёт листья, кто-то копает землю, а кто-то с удовольствием пробует на вкус ядовитый цветок. Почему это происходит и как отучить питомца от опасного увлечения?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) кошка и цветок

Почему кошка охотится на цветы

Казалось бы, домашняя кошка обеспечена всем — еда, игрушки, ласка. Но и в таких условиях питомец может начать поедать растения. На это есть несколько причин:

недостаток витаминов или клетчатки в рационе;

потребность в выведении шерсти из желудка;

скука и нехватка внимания;

стресс;

проблемы со здоровьем.

Иногда за этим поведением стоит вовсе не каприз, а попытка кошки "лечиться". Поэтому первый шаг — визит к ветеринару. Он осмотрит животное, при необходимости назначит анализы и выяснит, есть ли проблемы со здоровьем или питанием. Если всё в порядке, стоит посмотреть на эмоциональное состояние питомца.

Помочь кошке справиться с психологическим дискомфортом способен зоопсихолог — специалист по поведению животных.

Как отучить кошку от комнатных растений

Если выяснилось, что дело не в здоровье, значит, пришло время корректировать поведение. Один из самых простых способов — предложить питомцу альтернативу. В зоомагазинах продаётся специальная кошачья трава, безопасная и даже полезная. Также подойдут овёс, пшеница или ячмень — их можно посадить дома в горшке.

В продаже есть и специальные спреи с отпугивающим эффектом. Они безопасны для кошек и растений, но применять их нужно только на горшки и землю, а не на животное.

Ещё один способ — изменить расстановку цветов. Разместите их там, куда кошке сложно добраться: на высокие полки, в закрытые стеллажи, на подвесные кашпо. Но холодильник или шкаф — не лучший вариант: питомец легко уронит горшок.

Важно и общее качество жизни кошки. Дайте ей больше физической активности: игровая зона, вертикальные поверхности, полки у окна. Такие меры не только отвлекут кошку от цветов, но и улучшат её настроение.

Наконец, проверьте рацион. Сбалансированное питание поможет избежать нехватки витаминов, которая часто провоцирует интерес к растениям.

Безвредные растения, которые не страшны кошке

Не все цветы опасны для питомца. Есть те, которые можно оставить в доме без риска. Например, сенполия (узамбарская фиалка), папоротник бостонский, орхидея, калатея и глоксиния. Их листья и цветы не содержат токсинов, а потому не вызовут отравления даже при поедании.

Некоторые растения даже нравятся кошкам: они играют с листьями калатеи, жуют гипоэстес или хамедорею. Такие цветы можно использовать в качестве "разрешённой" зелени для питомца.

Какие растения лучше убрать навсегда

Но есть и те, что категорически нельзя держать в доме, где живёт кошка. Среди них — привычные комнатные цветы, которые могут стать причиной тяжёлого отравления или ожога.

Наиболее опасны:

филодендрон — вызывает воспаление слизистых и нарушает работу почек;

диффенбахия — может спровоцировать ожог кожи и затруднённое дыхание;

каланхоэ — вызывает воспаление языка и слизистых, возможны язвы;

гортензия — содержит цианиды;

бегония — опасна из-за щавелевой кислоты;

алоэ — у кошек вызывает сильное отравление, хотя людям полезно;

антуриум — даёт ожог полости рта;

сансевиерия, герань, фикус — провоцируют рвоту, зуд и расстройства ЖКТ.

Если в доме есть такие растения — уберите их. Не рассчитывайте, что сможете просто отучить питомца к ним подходить.

Что делать при отравлении

Иногда даже самая осторожная кошка может попробовать ядовитое растение. Насторожить должны следующие признаки:

вялость;

проблемы с пищеварением;

нарушения координации;

повышенное слюноотделение;

сбивчивое дыхание;

пена изо рта или судороги.

При появлении таких симптомов нужно срочно обратиться к ветеринару. Не стоит ждать — счёт может идти на часы.

Чтобы избежать повторной ситуации, исключите ядовитые растения из интерьера, предложите кошке полезную альтернативу и пересмотрите её рацион. Помните: кошка — хищник, и её организм требует определённого набора веществ. Грамотно подобранный корм учитывает эти особенности и помогает сохранить здоровье питомца.

Уточнения

Органи́зм — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки.

