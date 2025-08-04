Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются

Мягкие пушистики, которые часами наблюдают за улицей через окно, могут даже не подозревать о враге, пробравшемся в дом. А между тем хозяевам стоит быть начеку — даже если кошка ни разу не выходила за порог.
Клещи с легкостью проникают в квартиры: на обуви, одежде, полевых цветах, шерсти собак и даже гостей. Это значит, что даже «диванная» кошка вовсе не в безопасности.
Кошки редко демонстрируют яркие признаки болезни после укуса, маскируя проблему. Эта скрытность ведет к опасному заблуждению о безопасности домашнего содержания.
Миф о сезонной активности клещей устарел. Опасность сохраняется в течение всего года, особенно в теплых квартирах. И даже зимой они могут активизироваться — в щелях, текстиле, коврах.
Не стоит ждать явных признаков: пироплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз и другие опасные инфекции развиваются медленно. В течение недель или даже месяцев после укуса может начаться поражение внутренних органов или нервной системы.
Насторожитесь при вялости, потере аппетита, необъяснимой хромоте или лихорадке у питомца. Изменение цвета мочи на темный — сигнал для срочного визита в клинику.
Одной из самых частых и опасных ошибок становится использование капель или спреев с перметрином — это вещество часто содержится в средствах для собак, но для кошек оно смертельно. Даже капля может привести к тяжелому отравлению.
Применяйте только те средства, на которых четко указано: «для кошек». Особенно это важно при обработке котят, пожилых или больных животных — здесь без консультации с ветеринаром не обойтись.
Средства защиты бывают разными: капли на холку, ошейники, спреи, ультразвуковые устройства. Каждый вариант подходит под свой образ жизни:
Кроме обработки самого животного, важно помнить и про окружающую среду:
Бдительность хозяина — главный щит против невидимых квартирных захватчиков. Простые меры предосторожности спасают кошачье здоровье и продлевают жизнь.
Клещи́ — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.