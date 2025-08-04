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Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются

Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
2:49
Зоосфера

Мягкие пушистики, которые часами наблюдают за улицей через окно, могут даже не подозревать о враге, пробравшемся в дом. А между тем хозяевам стоит быть начеку — даже если кошка ни разу не выходила за порог.

Кошка и клещи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка и клещи

Клещи с легкостью проникают в квартиры: на обуви, одежде, полевых цветах, шерсти собак и даже гостей. Это значит, что даже «диванная» кошка вовсе не в безопасности.

Кошки редко демонстрируют яркие признаки болезни после укуса, маскируя проблему. Эта скрытность ведет к опасному заблуждению о безопасности домашнего содержания.

Клещи — круглый год, а не только летом

Миф о сезонной активности клещей устарел. Опасность сохраняется в течение всего года, особенно в теплых квартирах. И даже зимой они могут активизироваться — в щелях, текстиле, коврах.

Не стоит ждать явных признаков: пироплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз и другие опасные инфекции развиваются медленно. В течение недель или даже месяцев после укуса может начаться поражение внутренних органов или нервной системы.

Насторожитесь при вялости, потере аппетита, необъяснимой хромоте или лихорадке у питомца. Изменение цвета мочи на темный — сигнал для срочного визита в клинику.

Токсичная ошибка: препараты не для кошек

Одной из самых частых и опасных ошибок становится использование капель или спреев с перметрином — это вещество часто содержится в средствах для собак, но для кошек оно смертельно. Даже капля может привести к тяжелому отравлению.

Применяйте только те средства, на которых четко указано: «для кошек». Особенно это важно при обработке котят, пожилых или больных животных — здесь без консультации с ветеринаром не обойтись.

Как защитить питомца

Средства защиты бывают разными: капли на холку, ошейники, спреи, ультразвуковые устройства. Каждый вариант подходит под свой образ жизни:

  • Капли и спреи — удобны для регулярной профилактики.
  • Ошейники — дают длительный эффект, но подходят не всем.
  • Ультразвуковые устройства — не содержат химии, идеальны для чувствительных питомцев.

Кроме обработки самого животного, важно помнить и про окружающую среду:

  • Регулярно пылесосьте кошачьи домики, лежанки и переноски.
  • Обрабатывайте их акарицидными средствами.
  • Проветривайте квартиру.

Бдительность хозяина — главный щит против невидимых квартирных захватчиков. Простые меры предосторожности спасают кошачье здоровье и продлевают жизнь.

Уточнения

Клещи́ подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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