Существо, которое видит то, чего не видите вы, и управляет вами без слов

С древнейших времён кошки окружены ореолом тайны. В Древнем Египте их почитали как священных животных, веря в их сверхъестественные способности. И по сей день владельцы кошек уверены: эти животные способны на большее, чем просто мурчать и спать по 16 часов в сутки.
Некоторые из качеств кошек действительно можно объяснить с научной точки зрения. Другие — остаются на грани мистики и интуитивного понимания. Вот 7 самых удивительных способностей кошек, которые очаровывают и интригуют.
Контакт с кошкой положительно влияет не только на настроение, но и на физическое состояние человека. Мурлыканье питомца, по данным исследований Калифорнийского университета под руководством доктора Лесли Лайонс, способно ускорять заживление костей, уменьшать воспаление и способствовать регенерации мышц.
Кроме того, кошки чувствуют стресс хозяина и ложатся на грудь или живот, синхронизируя дыхание и сердечный ритм. Исследование 2016 года, опубликованное в Pet Behaviour Science, подтверждает: владельцы кошек демонстрируют снижение артериального давления и ЧСС после общения с питомцем.
Многие владельцы замечают, как кошка может внезапно застыть и пристально смотреть в пустоту, рычать или убегать, хотя рядом никого нет. Это порождает множество мифов: от способности видеть духов до телепатических навыков.
Научное объяснение более рационально. Кошки обладают чрезвычайно острым слухом и обонянием, а их усы (вибриссы) улавливают мельчайшие колебания воздуха. То, что кажется человеку пустотой, для кошки — мир звуков, запахов и движений, недоступных человеческим чувствам.
Одна из удивительных особенностей кошек — способность находить хозяев и возвращаться домой даже с десятков километров. Исследования Киотского университета показывают, что кошки обладают отличной пространственной памятью, хорошо запоминают маршруты и улавливают энергетические, звуковые и обонятельные сигналы.
Владельцы утверждают, что питомцы иногда появляются "из ниоткуда" сразу после того, как о них подумали. Это может быть совпадением — а может, намёком на более глубокую связь между человеком и животным.
Кошки умеют говорить глазами, жестами и интонацией. Их мимика, поведение и звуки адаптируются под реакции хозяина. Они изучают привычки, распознают эмоции, и реагируют на них тонко и точно.
Некоторые специалисты в области коммуникации с животными уверены, что кошки способны передавать эмоции и образы телепатически. Научных доказательств этому пока нет, но бессловесное общение между человеком и кошкой действительно удивляет своей глубиной.
В эзотерических практиках кошки считаются регуляторами энергии. По фен-шуй, они "очищают" пространство от негативных потоков. Замечено: кошка предпочитает отдыхать в местах, где человеку комфортно, и уходит из зон с "тяжёлой" энергетикой.
На бытовом уровне это проявляется в чувствительности к конфликтам и стрессу: кошки стремятся избегать напряжённых ситуаций и тянутся к гармоничным людям.
Перед землетрясениями, бурями и другими природными явлениями кошки меняют поведение, прячутся или становятся тревожными. Учёные объясняют это их способностью улавливать изменения в электромагнитных полях, вибрациях и других природных сигналах, недоступных человеку.
Некоторые называют это шестым чувством, другие — интуицией. Как бы то ни было, кошка, похоже, всегда опережает события.
Многие владельцы признаются: в доме главная не они, а кошка. Эти животные умеют незаметно проникать в сердце, заставляя человека менять режим, привычки и образ жизни.
Смартфон и облако владельца постепенно заполняются кошачьими фото, а сам человек — с радостью подчиняется желаниям питомца. Возможно, это и есть главная магия кошки: сделать так, чтобы человек думал, что управляет ситуацией, когда на самом деле всё под контролем у неё.
Существо́ — живой организм, живая особь, животное, человек. Объект, который называют существом, обладает свойством восприятия реальности. Такой объект может быть как реальным, так и вымышленным.
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