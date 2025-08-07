Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хотели друга — получили нового начальника: собака и её власть над повседневностью

Собаки формируют образ жизни и привычки владельцев — итоги исследования
2:31
Зоосфера

Завести собаку — это не просто взять в дом питомца. Это настоящее изменение образа жизни, мышления и даже социальных привычек. Зарубежные исследования подтвердили: появление четвероногого друга в доме влияет на повседневную реальность владельцев гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Бостон-терьер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бостон-терьер

1. Отношение как к ребёнку

По результатам опроса:

  • 67 % владельцев относятся к своей собаке как к собственному ребёнку;

  • Лишь 12 % не согласны с таким сравнением.

Это значит, что большинство воспринимают питомца не как домашнее животное, а как полноправного члена семьи, нуждающегося в заботе, внимании и защите. Формируется эмоциональная привязанность, схожая с родительской.

2. Уход и забота — каждый день

Ежедневный уход стал нормой для большинства опрошенных:

  • 67 % владельцев выполняют все рутинные процедуры каждый день;

  • 41 % купают собаку по мере загрязнения;

  • 36 % — не чаще одного раза в месяц.

Это указывает на то, что забота о собаке встроена в повседневный график, наряду с утренним кофе или вечерним душем. Владелец подстраивает распорядок под потребности животного — кормление, прогулки, чистка лап и многое другое.

3. Социальные приоритеты меняются

Собаки становятся весомым аргументом в отказе от встреч:

  • 78 % опрошенных признались, что ссылались на питомца, чтобы не идти на мероприятия;

  • Но 37 % владельцев берут собаку с собой в отпуск, делая её частью своих путешествий.

Таким образом, собака влияет не только на быт, но и на социальные решения: вечерние планы, поездки, встречи с друзьями.

4. Планирование отпуска — только с учётом собаки

Перед поездкой люди ищут решение для четвероногого спутника:

  • 46 % оставляют собаку с друзьями или родственниками;

  • 12 % — пользуются зоогостиницами;

  • 3 % оставляют дома (наиболее рискованный вариант).

Отпускные привычки тоже меняются:

  • 38 % не выезжают за границу;

  • 36 % стараются отдохнуть у воды вместе с собакой;

  • Лишь 6 % отдыхают за рубежом.

Вывод очевиден: наличие собаки влияет на выбор направления, способ передвижения и место проживания в поездке.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
