Слишком сильные, слишком резкие, слишком непредсказуемые: 3 собаки, которые не терпят детей

Кавказская овчарка, малинуа и дог чаще проявляют агрессию в присутствии малышей, предупреждают кинологи

Собаки могут быть замечательными компаньонами для семьи. Но если в доме растёт маленький ребёнок, выбор породы требует особого подхода. Некоторые собаки обладают качествами, которые потенциально делают их опасными в среде с малышами, даже если они идеально подходят для других условий. Ниже — три породы, от которых лучше воздержаться, если безопасность ребёнка — приоритет.

Кавказская овчарка

Почему под запретом

Эта порода создана для охраны и защиты. Кавказская овчарка — мощная, уверенная в себе собака с сильно развитым территориальным инстинктом. В стрессовой ситуации, особенно в замкнутом пространстве квартиры, её поведение может стать непредсказуемым.

Чем опасна

Может не проявить терпения по отношению к шумному или активному ребёнку;

Воспринимает резкие движения как угрозу;

Способна действовать без предупреждения, руководствуясь инстинктами.

Вывод

Кавказская овчарка требует строгого контроля, дрессировки и опыта. Она плохо адаптируется к жизни с детьми и не предназначена для роли семейной собаки в доме с малышами.

Бельгийская овчарка (малинуа)

Почему под запретом

Ум, энергия и скорость — вот визитная карточка "бельгийцев". Они невероятно активны, легко возбудимы и нуждаются в постоянной умственной и физической нагрузке.

Чем опасна

В игре может случайно уронить ребёнка или причинить боль;

Быстро теряет самоконтроль без должной нагрузки;

Склонна к доминированию при отсутствии правильного воспитания.

Вывод

Это не та собака, которая терпеливо будет лежать рядом с ребёнком. Её потенциал раскрывается в спорте и службе, но не в условиях семейной суеты и детских капризов.

Аргентинский дог

Почему под запретом

Эта мускулистая и решительная порода создавалась для охоты на крупного зверя. Аргентинские доги обладают высоким уровнем доминантности, агрессивности к другим животным и потенциальной опасностью в неподходящих руках.

Чем опасен

Реагирует на провокации быстро и мощно;

Нуждается в опытном, уверенном владельце и чётких границах;

Контакт с детьми требует максимального контроля.

Вывод

Аргентинский дог — порода не для новичков и не для семей с маленькими детьми. Не случайно эта собака запрещена для содержания в ряде стран мира.

Уточнения

