Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоматолог предостерег от использования домашних средств для белизны зубов
Дизайнеры назвали недостатки плитки в ванной: холод, скользкость и плесень
Дело Смолова: экспертиза установила тяжесть травм бизнесмена – новые детали
Провал тормоза, скрежет и запах топлива требуют немедленной остановки машины
Business Insider: растёт число американцев, которые вынуждены жить в автодомах
Актёр Антон Богданов призвал родителей к раннему половому воспитанию детей
Галина Есипова: при болезнях печени полезна недорогая морская рыба
Бренд Terry's готовит фисташковый шоколад — его популярность резко выросла в этом году
Своевременный сбор, тёплый полив и калиевая подкормка снижают горечь огурцов

Слишком сильные, слишком резкие, слишком непредсказуемые: 3 собаки, которые не терпят детей

Кавказская овчарка, малинуа и дог чаще проявляют агрессию в присутствии малышей, предупреждают кинологи
2:29
Зоосфера

Собаки могут быть замечательными компаньонами для семьи. Но если в доме растёт маленький ребёнок, выбор породы требует особого подхода. Некоторые собаки обладают качествами, которые потенциально делают их опасными в среде с малышами, даже если они идеально подходят для других условий. Ниже — три породы, от которых лучше воздержаться, если безопасность ребёнка — приоритет.

Бельгийские овчарки
Фото: dogsandcats.bg is licensed under public domain
Бельгийские овчарки

Кавказская овчарка

Почему под запретом

Эта порода создана для охраны и защиты. Кавказская овчарка — мощная, уверенная в себе собака с сильно развитым территориальным инстинктом. В стрессовой ситуации, особенно в замкнутом пространстве квартиры, её поведение может стать непредсказуемым.

Чем опасна

  • Может не проявить терпения по отношению к шумному или активному ребёнку;

  • Воспринимает резкие движения как угрозу;

  • Способна действовать без предупреждения, руководствуясь инстинктами.

Вывод

Кавказская овчарка требует строгого контроля, дрессировки и опыта. Она плохо адаптируется к жизни с детьми и не предназначена для роли семейной собаки в доме с малышами.

Бельгийская овчарка (малинуа)

Почему под запретом

Ум, энергия и скорость — вот визитная карточка "бельгийцев". Они невероятно активны, легко возбудимы и нуждаются в постоянной умственной и физической нагрузке.

Чем опасна

  • В игре может случайно уронить ребёнка или причинить боль;

  • Быстро теряет самоконтроль без должной нагрузки;

  • Склонна к доминированию при отсутствии правильного воспитания.

Вывод

Это не та собака, которая терпеливо будет лежать рядом с ребёнком. Её потенциал раскрывается в спорте и службе, но не в условиях семейной суеты и детских капризов.

Аргентинский дог

Почему под запретом

Эта мускулистая и решительная порода создавалась для охоты на крупного зверя. Аргентинские доги обладают высоким уровнем доминантности, агрессивности к другим животным и потенциальной опасностью в неподходящих руках.

Чем опасен

  • Реагирует на провокации быстро и мощно;

  • Нуждается в опытном, уверенном владельце и чётких границах;

  • Контакт с детьми требует максимального контроля.

Вывод

Аргентинский дог — порода не для новичков и не для семей с маленькими детьми. Не случайно эта собака запрещена для содержания в ряде стран мира.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
Удаление катализатора в машине: последствия и законность
Авто
Удаление катализатора в машине: последствия и законность Аудио 
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца
Домашние животные
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Дело Смолова: экспертиза установила тяжесть травм бизнесмена – новые детали
Провал тормоза, скрежет и запах топлива требуют немедленной остановки машины
Кавказская овчарка, малинуа и дог чаще проявляют агрессию в присутствии малышей, предупреждают кинологи
Business Insider: растёт число американцев, которые вынуждены жить в автодомах
Актёр Антон Богданов призвал родителей к раннему половому воспитанию детей
Галина Есипова: при болезнях печени полезна недорогая морская рыба
Бренд Terry's готовит фисташковый шоколад — его популярность резко выросла в этом году
Своевременный сбор, тёплый полив и калиевая подкормка снижают горечь огурцов
Лимфодренаж, звуковые ванны и силовые тренировки вошли в список велнес-трендов 2025 года — специалист по здравоохранению Даниэль Пейтс
Отдыхающая в Бодруме Погребняк высказалась об атаке акул на побережье Турции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.