Слишком яркий, чтобы прятаться — и всё же незаметный: как работает магия тигрового меха

Полосы на тиграх скрывают силуэт в траве и тени — эффект маскировки
3:14
Зоосфера

Вопрос, почему один из самых скрытных хищников планеты — тигр — окрашен в ярко-рыжий цвет, на первый взгляд кажется логичным. Ведь оранжевый — это вовсе не цвет маскировки, он хорошо виден на фоне зелени, листвы, травы. Тогда почему природа выбрала именно его, а не, скажем, бурый или зелёный? На деле всё сложнее — и гораздо умнее, чем кажется.

Тигр
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тигр

Оранжевый — это не для нас

Человеческий глаз видит три основных цвета: красный, зелёный и синий — мы трихроматы. А большинство млекопитающих, в том числе копытные, на которых охотятся тигры, — дихроматы. У них нет рецепторов, улавливающих красный цвет.

Что это значит?

Для оленя или кабана оранжевый мех тигра — вовсе не оранжевый. Он выглядит буро-зелёным, сливающимся с фоном джунглей, сухой листвой и светотенями в траве. То, что человеческому глазу кажется ярким пятном, для добычи — просто элемент фона.

Исследования, проведённые учёными из Бристольского университета, подтвердили это с помощью компьютерных моделей: дихроматическая модель зрения показывает, что рыжий тигр в зелёной листве выглядит ничем не ярче сухого кустарника. Камуфляж работает — просто на другом уровне восприятия.

Почему не зелёный

Зелёный цвет был бы идеален — если бы млекопитающие могли производить зелёный пигмент. Но это невозможно по биохимическим причинам. В волосяном покрове животных за цвет отвечают два типа меланина:

  • Эумеланин — чёрный и коричневый оттенки;

  • Феомеланин — рыжие и жёлтые.

Смеси этих двух дают весь спектр окрасов у млекопитающих. Зелёного пигмента в природе у млекопитающих нет. Синтез зелёного окраса в шерсти биохимически невозможен или крайне энергозатратен. Поэтому даже если бы зелёный был желанным цветом для хищника, природа не смогла бы его "покрасить" в этот цвет.

Есть, правда, исключения — ленивцы. Но зелёный оттенок их меха появляется не за счёт пигмента, а из-за водорослей, поселяющихся в шерсти. Это скорее побочный эффект влажной среды, чем биологическая адаптация.

Чёрные полосы — как "оптический камуфляж"

Полосы тигра — не просто декоративный элемент. Это важнейшая часть маскировки, работающая в тандеме с основным окрасом.

Этот тип окраса называется деструктивным: он визуально размывает силуэт животного, делает его неузнаваемым для глаза жертвы. В природе вертикальные тени и полосы — обычное дело: свет сквозь листву, стебли трав, ветки. И тигр буквально растворяется в этом фоне.

Разные подвиды тигров имеют различную плотность и частоту полос:

  • У амурского тигра — реже и шире: он охотится в более открытых пространствах;

  • У суматранского — густые и узкие: идеально для тёмных джунглей.

Эволюция адаптировала не только общий цвет, но и узор под конкретную среду обитания.

Уточнения

Тигр (лат. Panthera tigris) — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
