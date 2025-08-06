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Собака отшатнулась — значит, почувствовала: 3 типа людей, которые ей сразу не нравятся

Собаки чувствуют страх человека — это вызывает у них настороженность
3:25
Зоосфера

Собаки — животные социальные. Они умеют быть ласковыми, игривыми, преданными и часто быстро находят общий язык с человеком. Но бывает и иначе: вроде бы безобидный человек вызывает у собаки мгновенное недоверие, а иногда и агрессию. Это не случайность. Поведение и запахи могут включать у животного защитные инстинкты.

Бигль
Фото: flickr.com by Ruth Ellison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бигль

Ниже — три типа людей, которые чаще всего вызывают у собак антипатию.

1. Люди в состоянии алкогольного опьянения

Даже самая добрая собака может насторожиться, увидев пьяного человека. Причин тому несколько:

  • Резкий запах алкоголя. Для человеческого носа он может быть незаметен, но собачье обоняние улавливает даже малейшие примеси — и большинство из них вызывают раздражение.

  • Непредсказуемое поведение. Шаткая походка, громкие крики, резкие движения — всё это настораживает животное.

  • Угроза со стороны нарушителя нормы. С точки зрения собаки, пьяный — это неадекватный и потенциально опасный объект, которого лучше отпугнуть.

Реакция может быть разной: от лая до полного избегания.

2. Люди с чрезмерно сильным запахом парфюма

Собаки — настоящие эксперты по запахам. И если для человека стойкий парфюм — это норма или даже привлекательный акцент, то для собаки это буквально агрессия для носа.

  • Сильные ароматы сбивают ориентацию. Животное теряет возможность "прочитать" информацию о человеке через запах.

  • Парфюмерия маскирует личные запахи. Собаки оценивают человека по естественным феромонам. Если они "заблокированы" ароматом духов, это пугает.

  • Яркий запах = тревожный сигнал. Особенно если аромат ассоциируется у собаки с неприятным опытом (ветклиника, уколы и т. д.).

Перед контактом с собакой лучше не использовать насыщенные ароматические средства.

3. Люди, испытывающие страх перед собаками

Парадоксально, но именно те, кто больше всего боится собак, чаще всего их и провоцируют.

  • Собака чувствует страх. Он выделяется через запахи (адреналин, кортизол), которые животное распознаёт мгновенно.

  • Поведение "испуганного" человека выглядит подозрительно. Напряжённые плечи, резкие движения, дрожь в голосе — всё это указывает на тревожную ситуацию.

  • Инстинкт тревоги включается автоматически. Собака может воспринять такое поведение как сигнал об опасности, а значит — проявить настороженность или даже агрессию.

При этом человек, испытывающий страх, часто смотрит в глаза животному, замирает или делает шаг назад — всё это сигналы, которые собака интерпретирует по-своему.

Что делать, чтобы не вызывать агрессию у собак

  • Избегать резких запахов — как алкоголя, так и парфюмерии.

  • Вести себя спокойно, не смотреть в глаза и не делать резких движений.

  • Не паниковать и не убегать — это может активировать инстинкт преследования.

  • Если планируется контакт с чужим питомцем — дать ему возможность обнюхать себя с безопасного расстояния.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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