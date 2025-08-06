Она видит не то, что вы: как кошка воспринимает телевизор совсем иначе

Владельцы кошек нередко замечают, как питомец замирает перед телевизором, внимательно следит за движущимися объектами, а иногда даже пытается поймать их лапой. Это поведение вызывает улыбку — и массу вопросов. Действительно ли кошки понимают, что происходит на экране? Или просто реагируют на движение? И стоит ли вообще включать телевизор питомцу, когда он остаётся дома один?
Исследования показывают, что телевизор действительно способен привлечь внимание кошек. Особенно если на экране есть:
быстрое движение;
смена цветового фона;
высококонтрастные изображения;
характерные для природы звуки (например, щебет птиц или писк мышей).
Однако зрительное восприятие у кошек отличается от человеческого. Для них экран телевизора — это не "окно в другой мир", а просто источник визуальных и звуковых раздражителей. При этом одни животные реагируют бурно, а другие — с равнодушием.
Отсутствие интереса к экрану не говорит о "низком интеллекте". Скорее, всё зависит от темперамента:
активные, игривые кошки могут пытаться охотиться на изображение;
спокойные и зрелые животные предпочитают игнорировать телевизор;
некоторые смотрят телевизор из любопытства, не предпринимая никаких действий.
Инстинкт охотника присутствует у всех, но выражается по-разному. У кого-то он легко пробуждается, у кого-то дремлет годами.
Специалисты рекомендуют включать телевизор, если питомец остаётся дома один. Это помогает:
создавать иллюзию присутствия человека;
уменьшать тревожность у животного;
маскировать резкие уличные звуки.
Особенно хорошо работает включение каналов с природой, движением или звуками природы — такие трансляции могут заинтересовать кошку больше всего.
Да, если используется с умом:
не должен быть слишком громким — резкие звуки пугают;
не стоит ставить телевизор слишком близко — кошки, как и люди, могут уставать от экрана;
желательно чередовать просмотр с физической активностью: игрушки, лазалки, общение.
Телевизор не заменяет игры и внимание, но может стать частью повседневной среды, помогающей животному чувствовать себя спокойно и защищённо.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.