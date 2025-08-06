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Она видит не то, что вы: как кошка воспринимает телевизор совсем иначе

Кошки воспринимают телевизор визуально, но не понимают происходящее
2:32
Зоосфера

Владельцы кошек нередко замечают, как питомец замирает перед телевизором, внимательно следит за движущимися объектами, а иногда даже пытается поймать их лапой. Это поведение вызывает улыбку — и массу вопросов. Действительно ли кошки понимают, что происходит на экране? Или просто реагируют на движение? И стоит ли вообще включать телевизор питомцу, когда он остаётся дома один?

кот смотрит телевизор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
кот смотрит телевизор

Реагируют ли кошки на телевизор

Исследования показывают, что телевизор действительно способен привлечь внимание кошек. Особенно если на экране есть:

  • быстрое движение;

  • смена цветового фона;

  • высококонтрастные изображения;

  • характерные для природы звуки (например, щебет птиц или писк мышей).

Однако зрительное восприятие у кошек отличается от человеческого. Для них экран телевизора — это не "окно в другой мир", а просто источник визуальных и звуковых раздражителей. При этом одни животные реагируют бурно, а другие — с равнодушием.

Почему одни кошки залипают, а другие — нет

Отсутствие интереса к экрану не говорит о "низком интеллекте". Скорее, всё зависит от темперамента:

  • активные, игривые кошки могут пытаться охотиться на изображение;

  • спокойные и зрелые животные предпочитают игнорировать телевизор;

  • некоторые смотрят телевизор из любопытства, не предпринимая никаких действий.

Инстинкт охотника присутствует у всех, но выражается по-разному. У кого-то он легко пробуждается, у кого-то дремлет годами.

Что говорят эксперты

Специалисты рекомендуют включать телевизор, если питомец остаётся дома один. Это помогает:

  • создавать иллюзию присутствия человека;

  • уменьшать тревожность у животного;

  • маскировать резкие уличные звуки.

Особенно хорошо работает включение каналов с природой, движением или звуками природы — такие трансляции могут заинтересовать кошку больше всего.

Полезен ли телевизор для кошек

Да, если используется с умом:

  • не должен быть слишком громким — резкие звуки пугают;

  • не стоит ставить телевизор слишком близко — кошки, как и люди, могут уставать от экрана;

  • желательно чередовать просмотр с физической активностью: игрушки, лазалки, общение.

Телевизор не заменяет игры и внимание, но может стать частью повседневной среды, помогающей животному чувствовать себя спокойно и защищённо.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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