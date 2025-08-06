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Мнёт, мурчит, выпускает когти: что кошка делает на самом деле, когда ведёт себя мило

Движения лапами у кошек — рефлекс из детства и способ самоуспокоения
3:14
Зоосфера

Кошачья привычка перебирать лапками мягкие поверхности, будь то плед или колени хозяина, кажется милой, но остаётся для многих загадкой. Это действие — не просто проявление привязанности или способ устроиться поудобнее. Оно уходит корнями в глубины эволюционного прошлого и несёт в себе важные подсознательные сигналы.

Испуганная кошка у края ванны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Испуганная кошка у края ванны

Инстинкт, который зарождается с первых дней жизни

Ритмичные движения лап у котёнка впервые появляются в момент кормления. Новорождённые малыши массируют живот матери, стимулируя приток молока. Это поведение, приносящее тепло, безопасность и насыщение, прочно закрепляется в мозге как нечто положительное.

Даже повзрослев, кошка продолжает использовать этот рефлекс как механизм самоуспокоения. Мягкий плед напоминает пушистый бок матери, а ритмичные движения — путь к комфорту и умиротворению.

Способ снять стресс и почувствовать себя "дома"

Во взрослом возрасте "топтание" становится своеобразным успокоительным жестом. Такое поведение особенно проявляется в спокойной обстановке, когда кошка полностью расслаблена и чувствует себя в безопасности.

Дополняется этот ритуал часто мурлыканьем — звуком, который усиливает эффект расслабления. У животного возникает полное ощущение покоя, как будто оно вернулось в защищённое, беззаботное детство.

Мягкая агрессия: коготки и метки

Во время "молочного шага" кошка нередко выпускает когти. Это не признак раздражения, а инстинктивное движение, сопровождаемое выделением особого секрета из желез на подушечках лап. Этот запах невидим и неощутим для человека, но для других кошек он — чёткий сигнал: территория занята.

Таким образом, кошка метит свой любимый плед, кровать или даже человека, демонстрируя привязанность и собственническое отношение.

Почему одни мнут, а другие — нет

Не все кошки одинаково склонны к такому поведению. Это зависит от характера, воспитания и даже от того, были ли котята рано отлучены от матери. Некоторые животные выражают комфорт иначе — мурлыкают, прижимаются или просто пристально смотрят на хозяина.

Отсутствие "топтания" не говорит о проблемах. Это просто одно из множества поведенческих проявлений у кошек.

Стоит ли мешать этому поведению

Если привычка не причиняет дискомфорта, мешать ей не рекомендуется. Лучше слегка укоротить когти питомца, чтобы сохранить одеяла, одежду и собственную кожу в целости. Для кошки это важный эмоциональный ритуал, лишение которого может нарушить её внутреннее равновесие.

Связь с предками: инстинкт, который живёт в каждом шаге

Перебирание лапками — не просто забава. Это живое проявление тысячелетнего эволюционного механизма, соединяющего домашних кошек с их дикими предками. Через этот жест питомец выражает доверие, спокойствие и глубокую внутреннюю гармонию.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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