Этот Малыш знает, как выглядит счастье — игрушка из подручных материалов сделала день медведя

В Челябинском зоопарке медведь по имени Малыш получил необычный подарок от студентов-практикантов. Видеозапись с его реакцией мгновенно привлекла внимание интернет-пользователей: Малыш не просто поиграл с игрушкой — он устроил целое представление!
Сотрудники зоопарка рассказали, что Малыш — натура благодарная: его радует любое разнообразие в вольере — новые предметы, игрушки, даже просто общение. На этот раз медведю подарили мешок, наполненный сеном и шишками, подвешенный на старую автомобильную шину. Простая конструкция вызвала у косолапого настоящий восторг.
Сначала Малыш решил использовать мешок как подушку — удобно улёгся на него, словно в спа-салоне. Потом аккуратно «искупал» мешок, вытащил из него содержимое и переключил внимание на шину. Это оказался новый любимый предмет: медведь крутил её на шее так ловко, что, казалось, он готов выступать в цирке.
Ранее практиканты уже радовали животных своими поделками. Например, львице Киаре понравилась деревянная конструкция с мячом, но самостоятельно достать его у неё не вышло. Тогда на помощь пришёл лев Сева, который, как настоящий джентльмен, помог даме и достал игрушку, сообщает kursdela.biz.
Медве́жьи — семейство млекопитающих отряда хищных.
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