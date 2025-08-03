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Питомец спит с вами не просто так: что на самом деле скрывается за этим поведением

Кинологи объяснили, как приучить собаку спать на своём месте
3:08
Зоосфера

Практически каждый владелец собаки рано или поздно сталкивается с ситуацией: питомец предпочитает вашу кровать своей лежанке. Для одних это мило и удобно, для других — нарушение личных границ и правил. Почему так происходит и как приучить любимца к собственному месту — рассказали эксперты Российской кинологической федерации.

Собака в кровати
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака в кровати

Это вопрос безопасности и любви

Отчасти на это толкают инстинкты животного — предки собак спали вместе, чтобы согреться и быть под защитой. Ошибочно полагать, что хозяина питомец воспринимает как вожака или члена стаи — мы разные виды, к нам это не относится. Правильнее будет считать, что собака любит спать с вами по той же причине, по которой, скажем, к вам в кровать любит забираться ваш ребёнок.

Установите правила с самого начала

Решение — пускать ли собаку в кровать — важно принять ещё до её появления в доме. Щенки довольно быстро "находят" путь к вашей постели, и если вы решили, что не хотите этого — действуйте последовательно с самого первого дня.

Если у собаки должно быть своё место, правила менять нельзя. Даже если питомец смотрит умоляющими глазами — не сдавайтесь.

Один раз позволите, а в следующий раз запретите — и это будет не только непоследовательно, но и стрессово для животного. Щенок не поймёт, чего от него ждут, и решит, что если проявить настойчивость, то всё-таки получится.

Уют и безопасность — залог успеха

Сделайте спальное место собаки максимально комфортным. Это может быть мягкая лежанка или даже домик.

Главное — чтобы животное чувствовало себя в нём спокойно и защищённо. Положите внутрь игрушки, рядом можно поставить воду. Определитесь сразу, в какой комнате будет располагаться лежанка. Перемещать её нежелательно, иначе собака будет теряться и не сможет привыкнуть.

Дрессировка с лакомствами — рабочий инструмент

Если питомец всё же продолжает покидать лежанку, используйте положительное подкрепление. Как только он лёг на место — скажите команду "Место", похвалите и дайте лакомство. Повторяйте это каждый раз, когда собака делает правильный выбор. Если же она направляется к кровати, напомните ей командой, где её место.

Иногда потребуется проявить настойчивость — и даже холодное сердце. Но важно помнить: отучить взрослую собаку от кровати значительно сложнее, чем изначально приучить к лежанке щенка.

Если всё же ваш питомец оказался рядом — попробуйте компромисс: пусть спит у ног. Так у каждого будет своё пространство.

Гигиена и уют

Сон с собакой, как ни странно, не только про любовь. Это также вопрос гигиены и личных границ. С одной стороны — шерсть, лапы, возможные паразиты. С другой — доказанная польза для психоэмоционального состояния владельца. В итоге решение остаётся за вами, сообщает "Радио 1".

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

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