Птичка под кроватью и мышь в ботинке: кошка говорит больше, чем вы думаете

Вы просыпаетесь, идёте на кухню — и находите у порога… мышь. Или птичку. Или, в лучшем случае, мятную игрушку. Признаться, зрелище сомнительное. Но для кота — это важное событие.
Домашняя кошка — всё ещё охотник. И даже если миска полна, внутренний зов действует. Поймать добычу и принести её в дом — это часть врождённого поведения, заложенного тысячелетиями эволюции.
"Ты не умеешь охотиться, я помогу"
Кошка может считать вас членом своей "стаи". И — как более слабого охотника — решает научить вас добывать еду. Или просто делится тем, что, по её мнению, вам нужно.
Подарок от души
Иногда это жест любви. Кошка дарит вам лучшее, что у неё есть — результат своей охоты. Это акт привязанности, знак доверия и даже уважения.
Главное — не обидеть
Резко ругать кошку за такой "презент" — плохая идея. Она может обидеться или перестать вам доверять. Лучше уберите всё спокойно, когда она не видит, а потом погладьте или скажите ласковое слово.
Что делать вместо
Чтобы инстинкт не выливался в охоту на всё живое, дайте кошке альтернативу:
— игрушки, имитирующие добычу;
— головоломки с едой;
— регулярные игровые "охоты" с хозяином.
Так вы и энергию направите в нужное русло, и укрепите контакт с питомцем.
Понимание — ключ к доверию
Кошка не пакостит. Она действует по природе — и, по-своему, с заботой. Принятие и уважение к её поведению делают ваши отношения крепче и спокойнее.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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