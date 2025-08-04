Сладости, которые могут навредить вашей собаке сильнее, чем вы думали

Многие думают: главное — не давать собаке шоколад. Но в мире сладкого гораздо больше скрытых угроз. И не все они на поверхности.
Да, шоколад действительно токсичен. В нём содержится теобромин — вещество, опасное для собак даже в небольших дозах. Но это лишь вершина айсберга.
Ксилит — тишина перед бурей
Один из самых опасных ингредиентов — ксилит. Он есть в жвачках, выпечке, "безсахарных" конфетах и даже в арахисовом масле. Для собаки ксилит — это резкое падение сахара в крови, судороги и отказ печени.
Виноград и изюм — запрет навсегда
Никогда не давайте собаке ни изюм, ни виноград. Даже пара ягод может привести к острой почечной недостаточности. Учёные до сих пор не знают точную причину токсичности, но последствия бывают смертельными.
Орехи и особенно макадамия
Многие десерты содержат орехи, но макадамия — одна из самых опасных. Она вызывает дрожь, слабость и высокую температуру у собак. К тому же жирная пища в целом повышает риск панкреатита.
Сам сахар — тоже вред
Хотя сахар не ядовит, регулярные сладкие "угощения" ведут к ожирению, диабету и разрушению зубов. Особенно у собак, которые мало двигаются.
Красители и ароматизаторы
Многие сладости содержат искусственные добавки — они могут вызвать аллергию и расстройства желудка. Пищеварительная система собаки не предназначена для таких веществ.
"Натуральное" — не всегда безопасно
Даже мёд или фрукты, вроде банана и манго, лучше давать с осторожностью. Они сладкие, с высоким гликемическим индексом и могут вызвать скачок сахара в крови. Всё - в меру и нечасто.
Чем порадовать без риска
Если хочется побаловать — дайте кусочек моркови, тыквы или яблока (только без косточек). А ещё лучше — специальные лакомства для собак, одобренные ветеринаром.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.