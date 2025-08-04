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Сладости, которые могут навредить вашей собаке сильнее, чем вы думали

Почему нельзя давать собаке конфеты, выпечку и даже мёд
2:11
Зоосфера

Многие думают: главное — не давать собаке шоколад. Но в мире сладкого гораздо больше скрытых угроз. И не все они на поверхности.

Ожирение у собак
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ожирение у собак

Можно ли собакам сладкое: не только шоколад под запретом

Да, шоколад действительно токсичен. В нём содержится теобромин — вещество, опасное для собак даже в небольших дозах. Но это лишь вершина айсберга.

Ксилит — тишина перед бурей

Один из самых опасных ингредиентов — ксилит. Он есть в жвачках, выпечке, "безсахарных" конфетах и даже в арахисовом масле. Для собаки ксилит — это резкое падение сахара в крови, судороги и отказ печени.

Виноград и изюм — запрет навсегда

Никогда не давайте собаке ни изюм, ни виноград. Даже пара ягод может привести к острой почечной недостаточности. Учёные до сих пор не знают точную причину токсичности, но последствия бывают смертельными.

Орехи и особенно макадамия

Многие десерты содержат орехи, но макадамия — одна из самых опасных. Она вызывает дрожь, слабость и высокую температуру у собак. К тому же жирная пища в целом повышает риск панкреатита.

Сам сахар — тоже вред

Хотя сахар не ядовит, регулярные сладкие "угощения" ведут к ожирению, диабету и разрушению зубов. Особенно у собак, которые мало двигаются.

Красители и ароматизаторы

Многие сладости содержат искусственные добавки — они могут вызвать аллергию и расстройства желудка. Пищеварительная система собаки не предназначена для таких веществ.

"Натуральное" — не всегда безопасно

Даже мёд или фрукты, вроде банана и манго, лучше давать с осторожностью. Они сладкие, с высоким гликемическим индексом и могут вызвать скачок сахара в крови. Всё - в меру и нечасто.

Чем порадовать без риска

Если хочется побаловать — дайте кусочек моркови, тыквы или яблока (только без косточек). А ещё лучше — специальные лакомства для собак, одобренные ветеринаром.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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