Почему нельзя кормить кошку и собаку одним кормом — и как это может навредить

Многим кажется: почему бы не кормить кошку и собаку одной едой? Миска одна, корм универсальный — сплошная экономия времени. Но за этим кроется серьёзная угроза здоровью обоих питомцев.
Кошки — облигатные хищники. Им нужен высокий уровень животного белка и специфические вещества вроде таурина и арахидоновой кислоты. Без них страдают сердце, зрение и обмен веществ.
Собаки в этом плане гибче. Они могут усваивать углеводы и обходиться меньшим количеством белка и жира.
Чем опасен "не свой" корм
Для кошек: собачий корм не содержит нужных аминокислот и витаминов. Регулярное поедание приводит к дефициту таурина и серьёзным проблемам со здоровьем.
Для собак: кошачий корм слишком калорийный и насыщен белком. Это ведёт к ожирению, панкреатиту и перегрузке почек, особенно у возрастных или малоподвижных собак.
Разные корма — разные задачи
Кошачьи корма создаются с учётом кислотности мочи и профилактики МКБ. Для собак такая формула — просто неподходящая. У них другие потребности и другая физиология.
Даже единичный случай — уже риск
Даже если питомец съел чужой корм "всего один раз", это может вызвать расстройство пищеварения или аллергию. Повторяющаяся ситуация приводит к накопительным проблемам, которые сложно заметить сразу.
Как правильно организовать питание
Лучшее решение — раздельное кормление. Разные комнаты, разное время, и — никаких остатков в мисках после еды. Это защищает здоровье и кошки, и собаки.
Индивидуальный подход — не роскошь
Корм должен подбираться по возрасту, весу, активности и состоянию здоровья. И лучше всего — с участием ветеринара. Это не сложно, но даёт мощную защиту от болезней.
Ответственность за здоровье питомцев — в мелочах. Не стоит жертвовать ими ради мнимого удобства.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.