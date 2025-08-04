Что делать при перегреве у собаки или кота — и чего точно нельзя

В жару у питомцев может случиться тепловой удар — что делать и чего избегать

Когда солнце печёт, опасность перегрева подстерегает не только людей, но и домашних животных.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака купается в фонтане

Ошибка с водой, которая может стоить жизни питомцу при перегреве

Особенно коварен тепловой удар — его симптомы легко пропустить в повседневной суете, а последствия могут быть серьёзными.

Первая помощь: быстро, но с умом

Если питомцу стало плохо на солнце — немедленно перенесите его в тень или прохладное помещение, откройте окна или включите вентилятор. Далее — осторожное охлаждение: смочите лапы, живот и пах прохладной (но не холодной!) водой.

Никогда не применяйте лед или ледяную воду — это может вызвать шок и усугубить ситуацию.

Как правильно охладить

Возьмите бутылку с прохладной водой, заверните её в полотенце и приложите к телу животного. Создайте поток свежего воздуха — он усилит эффект охлаждения. Предложите воду, но не заставляйте пить: принуждение может навредить ещё сильнее.

Даже если полегчало — к врачу обязательно

Тепловой удар — это не просто перегрев. Внутренние органы могут пострадать даже при внешнем улучшении. Поэтому после первой помощи обязательно покажите питомца ветеринару, чтобы исключить осложнения.

Кто в зоне особого риска

— Породы с короткой мордой (брахицефалы): у них затруднено дыхание, и перегрев наступает быстрее.

— Пожилые животные: с возрастом замедляется кровоток, организм хуже справляется с жарой.

— Животные с хроническими болезнями: особенно с проблемами сердца, сосудов, почек или лёгких.

— Питомцы с тёмной шерстью: они быстрее нагреваются на солнце.

— Грызуны и птицы: у них практически нет терморегуляции, перегрев может наступить уже при +24°С.

— Животные с лишним весом: лишняя масса перегружает сердце и мешает отдавать тепло.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



