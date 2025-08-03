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Планы по заселению бобров в Англии застопорились — не по вине природы

В Англии с марта не выдали ни одной лицензии на выпуск бобров — The Guardian
1:32
Зоосфера

Когда первую пару бобров официально выпустили у прудов Пербек-Хит в Дорсете, это казалось победой.

Бобр валит дерево
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бобр валит дерево

Бобры подождут: как затормозился один из главных природных проектов Англии

Великобритания делала шаг к восстановлению дикой природы. Экологические организации радовались: бобры — не просто звери, а настоящие "инженеры экосистем", способные улучшать природную среду. Даже фермеры, обычно осторожные в вопросах дикой фауны, начали массово интересоваться участием в проекте.

Всё застопорилось

Прошло несколько месяцев, но никаких новых выпусков бобров не произошло. С момента мартовского старта, по данным The Guardian, не выдали ни одной лицензии. Около 40 инициатив, включая 20 от региональных природоохранных фондов, повисли в воздухе. Все — в ожидании одобрения.

Бумажная волокита

Фермеры жалуются, что сама процедура подачи заявки — почти непроходимый квест. В отдельных случаях требуется подготовить документы объёмом до 100 тысяч слов — это больше, чем в докторской диссертации. Плюс — обязательные экологические знания, которые у аграриев часто отсутствуют.

Не только фермеры в тупике

Даже опытные природоохранные фонды, у которых есть нужные специалисты, с трудом пробивают путь к разрешениям. Иногда им не удаётся добиться выпуска бобров даже в пределах собственных охраняемых территорий.

Уточнения

Обыкнове́нный бобр — полуводное млекопитающее отряда грызунов; один из двух современных представителей семейства бобровых.

Автор Дмитрий Тезнев
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