Мыши, которые удивляют: от воющих на Луну до восстанавливающих спинной мозг — самые странные грызуны мира

3:27
Зоосфера

Мыши — это не только мелкие вредители и домочадцы, но и поистине уникальные существа. По всему миру ученые обнаружили несколько странных и удивительных видов мышей, обладающих уникальными характеристиками, которые заставляют нас пересмотреть наше представление о них. В этом списке собраны самые необычные мыши, которые удивляют своими способностями и необычным поведением.

Южная кузнечиковая мышь под луной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Южная кузнечиковая мышь под луной

Желтохвостая листоухая мышь: высокогорный гигант

  • Желтохвостая листоухая мышь, обнаруженная в 2020 году на высоте 6739 метров на вулкане Льюльяйяко на границе Чили и Аргентины, является самым высокогорным млекопитающим. Эти мыши весят около 55 г и имеют крупные уши длиной 27 мм. Их уникальная способность выживать на таких высотах делает их поистине удивительным видом.

Южная кузнечиковая мышь: воющий хищник

  • Южная кузнечиковая мышь известна тем, что воет на луну. Когда эта мышь встает на задние лапы, направляет нос к луне и начинает издавать характерный вой, это служит как предупреждение для других животных. В то время как её вой остаётся загадкой, считается, что это сигнал территориальной принадлежности или символ победы. Эти мыши — свирепые хищники, охотящиеся на насекомых, червей, змей и даже скорпионов.

Африканская колючая мышь: регенератор тканей

  • Африканская колючая мышь, отличающаяся жесткими остевыми волосками, которые напоминают ёжовые иголки, заслуживает особого внимания не только за внешний вид, но и за её невероятную способность к восстановлению. Эти грызуны могут восстанавливать повреждённый спинной мозг, а также выживать после серьёзных травм других органов, включая сердце и почки. Это делает их одной из самых уникальных и удивительных мышей на планете.

Плавающая мышь: полуводный грызун

  • Плавающая мышь была впервые обнаружена в 2024 году в Перу. Этот полуводный грызун, обладающий частично перепончатыми лапами, питает насекомыми, живущими в водоемах. Он стал одной из самых редких и уникальных находок среди грызунов. Плавающие мыши могут эффективно плавать, что позволяет им использовать водную среду в поисках пищи и укрытия, становясь настоящими мастерами водного мира.

Прыгающие мыши: лучше прыгать, чем ходить

  • Прыгающие мыши Австралии отличаются от обычных мышей своими длинными и сильными задними лапами, которые позволяют им прыгать на большие расстояния. Они отлично маневрируют, избегая хищников, и могут прыгать гораздо лучше, чем ходить. Эти мышцы способны совершать быстрые и резкие прыжки, что делает их отличными бегунами, способными быстро укрыться от угрозы.

Эти странные и необычные виды мышей показывают, насколько разнообразным может быть животный мир. От высокогорных гигантов до водных грызунов и даже регенерирующих существ — природа продолжает удивлять. Эти мыши — пример того, как эволюция и адаптация к окружающей среде могут создавать невероятные и неожиданные виды.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
