От арктической мерзлоты до эволюции: как древний зуб носорога меняет наше понимание этих животных

Зуб носорога возрастом 20 миллионов лет помог учёным понять их эволюцию

4:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недавнее открытие окаменевшего зуба носорога возрастом 20 миллионов лет привлекло внимание ученых по всему миру. Этот зуб стал ключом к разгадке тайны ранней эволюции носорогов, предоставив уникальные молекулярные данные, которые помогут переписать историю их происхождения и эволюционного разделения. Давайте подробнее разберемся, что именно стало известно благодаря этому невероятному открытию.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зуб носорога в арктическом палеонтологическом раскопе

Окаменевший зуб как окно в древнюю эволюцию

Окаменевший зуб был найден в канадской Высокой Арктике, в регионе с вечной мерзлотой, что способствовало отличной сохранности биомолекул. Анализируя белки, сохранившиеся в эмали зуба, ученые смогли установить ключевые моменты разделения носорогов от других видов, а также определить более точные временные рамки эволюции.

Раскрытие нового генеалогического древа носорогов

Команда ученых из Йоркского университета установила, что носороги отделились от других представителей семейства Rhinocerotidae примерно 41-25 миллионов лет назад. Это дало новое понимание того, как эти животные развивались в периоды между средним эоценом и олигоценом.

Более того, было установлено, что два основных подсемейства носорогов — Elasmotheriinae и Rhinocerotinae - разделились позже, чем считалось ранее. Ранее учёные полагали, что это произошло еще в эоцене, однако новые данные показывают, что разделение произошло в олигоцене, между 34 и 22 миллионами лет назад.

Молекулярные данные вместо окаменелостей

Одним из ключевых аспектов этого открытия стало успешное извлечение белков эмали из окаменевшего зуба. Древняя ДНК, как правило, не сохраняется более миллиона лет, но эти белки, благодаря крепкой и минерализованной структуре эмали, пережили более 20 миллионов лет. Это открытие значительно расширяет горизонты молекулярных исследований и позволяет учёным заглянуть гораздо дальше в прошлое, чем раньше.

Хиральный аминокислотный анализ: подтверждение подлинности белков

Для того чтобы убедиться в подлинности белков, исследователи использовали метод хирального аминокислотного анализа, который позволил отличить оригинальные биомолекулы от более поздних загрязнений. Это стало важной частью исследования, так как позволило подтвердить, что белки действительно принадлежат носорогу, а не попали в образец позже.

Экологическая значимость места находки

Профессор из Копенгагенского университета ЭнрикоКаппеллини, подчеркнул исключительное значение места находки.

"Кратер Хотон может быть настоящим биомолекулярным хранилищем, где белки сохраняются на протяжении огромных геологических временных масштабов", — отметил учёный.

Это место открыло дверь к новым возможностям для дальнейших палеонтологических исследований в других частях мира.

Что открытие значит для понимания эволюции носорогов

Это открытие поможет ученым глубже понять, как эволюция носорогов происходила в разные эпохи, какие факторы влияли на их выживание или исчезновение. Это также дает возможность исследовать, как изменения в климате и окружающей среде в прошлом влияли на выживание животных и их адаптации к новым условиям.

Реальная угроза для современных носорогов

Сегодня носороги находятся под угрозой исчезновения, и каждое новое открытие о их эволюции помогает не только глубже понять их историю, но и подготовиться к эффективной защите оставшихся популяций. Потеря среды обитания, браконьерство и изменение климата угрожают существованию этих уникальных животных.

Этот уникальный зуб носорога — не просто древняя окаменелость, а настоящий ключ к разгадке эволюции этого величественного вида. Благодаря новейшим молекулярным методам ученые смогли значительно продвинуться в изучении их генеалогии и дать более точное представление о том, как и когда произошло разделение носорогов на различные подсемейства. Эти данные окажут огромное значение для дальнейших исследований и, возможно, помогут в сохранении этих удивительных животных.

Уточнения

Носоро́говые или носоро́ги (лат. Rhinocerotidae) — семейство непарнокопытных млекопитающих из надсемейства носорогобразных, содержащее пять современных видов, распространённых в Африке и Азии.

