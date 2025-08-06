Самбо белого мотылька: почему он летит к свету, рискуя жизнью? Новое исследование раскрывает тайну

Мотыльки летят к искусственному свету из-за ориентирования на световые источники

4:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждое лето мотыльки и другие насекомые устремляются к источникам искусственного света, иногда рискуя своей жизнью, чтобы поближе оказаться к лампам и фонарям. В их поведении заключается настоящая загадка, ведь многие из них, попадая в световые ловушки, становятся легкой добычей для хищников. Но почему так происходит? Давайте рассмотрим возможные причины этого феномена.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мотыльки летают вокруг лампочки

Иллюзия ориентации: свет как луна

Одна из гипотез объясняет тягу насекомых к свету через их эволюционные адаптации. В природе мотыльки и другие ночные насекомые использовали луну для ориентировки в пространстве. Луна, будучи ярким и стабильным источником света, служила для них точкой отсчета. Однако, искусственные источники света, такие как уличные лампы, могут вводить их в заблуждение, поскольку свет привлекает их, нарушая привычную ориентацию. При этом они начинают летать вокруг источников света, не понимая, что теперь "верх" и "низ" для них могут быть совершенно другими.

Свет как магниты: теория брачных феромонов

В 1965 году ученый Филип С. Каллахан выдвинул еще одну теорию, что искусственное освещение может имитировать эффект брачных феромонов. Эта идея была достаточно эксцентричной, так как не имела весомых доказательств. Однако с тех пор ученые продолжили исследовать возможные связи между поведением насекомых и источниками света. Возможно, мотыльки и другие насекомые просто перепутали искусственный свет с сигналом для спаривания.

Неуправляемая эволюция: инстинкты прошлого

Согласно третьей теории, причиной странного поведения насекомых является искажение их эволюционных инстинктов. В истории Земли ночь была темной почти всегда, и насекомые привыкли ориентироваться исключительно по естественному свету, который излучала луна. С развитием искусственного освещения их инстинкты просто не успели адаптироваться. Это стало причиной того, что в условиях ярких искусственных источников света, насекомые не могут правильно воспринимать свое положение в пространстве и начинают метаться вокруг ламп.

Новые исследования: камеры и высокоскоростные съемки раскрывают детали

В 2024 году исследователи из Имперского колледжа Лондона и Флоридского музея естественной истории провели революционное исследование, которое добавило много ясности в понимание этого феномена. Они использовали высокоскоростные камеры для того, чтобы отслеживать траектории полетов мотыльков и стрекоз. Оказалось, что большинство насекомых, попадая под искусственный свет, не просто летят к нему, а начинают переворачиваться и двигаться в неправильном направлении.

Проблемы с ориентацией: свет и темнота в одной плоскости

Из этого эксперимента выводится новая теория: насекомые, попадая под свет, не могут правильно сориентироваться в пространстве, потому что их ориентир в виде света теперь оказывается в другой плоскости. Летая, они привыкли воспринимать свет как верх, а темноту как низ. Когда они сталкиваются с ярким искусственным светом, ситуация изменяется, и они теряют привычную ориентацию.

Как это влияет на популяции насекомых

Постоянное воздействие искусственного освещения, по мнению ученых, может существенно сокращать популяции насекомых. Эти животные начинают тратить слишком много энергии на бессмысленные полеты и теряют способность размножаться или находить пищу. Кроме того, искусственное освещение часто приводит к тому, что они становятся легкой добычей для хищников, таких как пауки и летучие мыши.

Рекомендации для уменьшения вреда

Чтобы уменьшить влияние искусственного света на насекомых, ученые предлагают несколько решений:

Использование направленного вниз освещения : избегайте установки светильников, которые направляют свет вверх, чтобы не привлекать насекомых.

: избегайте установки светильников, которые направляют свет вверх, чтобы не привлекать насекомых. Выключение уличного освещения : выключайте наружные огни, когда они не нужны.

: выключайте наружные огни, когда они не нужны. Выбор освещения с теплым спектром: предпочтительнее использовать источники света с более красным, а не синим оттенком, так как насекомые лучше реагируют на красный свет.

Понимание того, почему насекомые так привлекаются искусственным светом, помогает не только раскрыть поведенческие механизмы этих животных, но и предложить пути для минимизации их ущерба от человеческой деятельности. Снижение светового загрязнения может оказать значительное влияние на сохранение этих важных для экосистемы существ.

Уточнения

Мотыльки — бабочки (в научной терминологии — чешуекрылые), обычно небольшие.

