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Из древности в современность: какие животные разделяли Землю с динозаврами и продолжают существовать

Утконосы и крокодилы появились в эпоху динозавров и выжили до сегодняшнего дня
4:48
Зоосфера

Несмотря на то, что динозавры существовали на Земле более 180 миллионов лет и исчезли около 65 миллионов лет назад, некоторые их "соседи" — животные, которые жили с ними, продолжают жить и по сей день. Эти живые ископаемые пережили массовые вымирания и эволюционные изменения, став по-настоящему уникальными существами. Давайте познакомимся с ними!

Крокодил
Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Крокодил

Крокодилы: живые реликты

  • Возраст: около 240 миллионов лет.
  • Соседи: крокодилы бродили по Земле, когда динозавры еще правили. Это настоящие "живые динозавры", которые ничем не уступают своим предкам по способностям.
  • Секрет выживания: несмотря на множество изменений, крокодилы сохраняют свою форму и привычки, оставаясь одним из самых стабильных видов в истории Земли.

Змеи: из древних подземелий в современность

  • Возраст: 140-167 миллионов лет.
  • Как они выжили: Змеи жили бок о бок с динозаврами, и даже питались их детенышами. Их способность адаптироваться к разным условиям, включая разнообразие жертв и сред обитания, сделала их такими успешными.

Пчёлы: маленькие, но выносливые

  • Период появления: пчёлы появились во времена динозавров, в меловой период.
  • Роль: они тесно связаны с цветковыми растениями и начали свою эволюцию в тот момент, когда начали развиваться растения. Хотя они не окаменели часто, исследования показывают, что пчёлы пережили массовое вымирание и продолжают играть важную роль в экосистемах.

Акулы: морские хищники, пережившие всё

  • Возраст: акулы существуют с момента появления жизни в морях, около 450 миллионов лет назад.
  • Период существования с динозаврами: в меловом периоде акулы, возможно, становились добычей спинозавров, но после исчезновения динозавров акулы начали процветать и развиваться.

Мечехвосты: живые ископаемые

  • Возраст: более 400 миллионов лет.
  • Что особенного: эти членистоногие не изменились за миллионы лет. Мечехвосты — это живые ископаемые, которые пережили все массовые вымирания, и их строение до сих пор напоминает их древних предков.

Морские звезды: эволюционные долгожители

  • Период появления: морские звезды, как и другие морские существа, обитали на Земле с времен динозавров.
  • Соседство с динозаврами: во времена динозавров море было полным жизни, и морские звезды были важной частью морской экосистемы.

Омары: морские хищники с древней историей

  • Возраст: омары появились более 500 миллионов лет назад.
  • Древность: предки современных омаров плавали в океанах еще до появления динозавров, и их морская жизнь практически не изменилась за миллионы лет.

Утконосы: однопроходные млекопитающие

  • Возраст: не менее 210 миллионов лет.
  • Динозавры и утконосы: одним из самых уникальных видов среди млекопитающих являются утконосы — они появились еще в триасовый период, когда динозавры уже жили на Земле. Это однопроходные млекопитающие, которые откладывают яйца.

Зеленые черепахи: морские существа с древними корнями

  • Период появления: морские черепахи существовали еще в юрском периоде, около 100 миллионов лет назад.
  • Соседство с динозаврами: эти черепахи жили на Земле, пока динозавры не вымерли, и они являются близкими родственниками древних морских рептилий.

Тараканы: мастера выживания

  • Возраст: тараканы существуют на Земле более 360 миллионов лет.
  • Почему они выжили: Эти выносливые насекомые пережили даже ядерные катастрофы и продолжают быть неотъемлемой частью жизни на планете. Они были одним из доминирующих видов еще в каменноугольном периоде, задолго до появления динозавров.

Мир, который пережил динозавров

Животные, которые дожили до наших дней, пережив такие потрясения, как массовое вымирание динозавров, являются настоящими "журналами эволюции". Они не только выжили, но и смогли адаптироваться и процветать в изменяющихся условиях. Наблюдая за ними, мы можем заглянуть в прошлое и понять, как эволюция происходила на Земле.

Эти древние существа продолжают сохраняться и в наши дни, напоминая нам о том, как многое изменилось на Земле, но некоторые формы жизни оказались настолько стойкими и приспособленными, что смогли пережить миллионы лет.

Уточнения

Крокоди́лы — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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