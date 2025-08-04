10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда

Тор, собака, прожившая в приюте целых 10 лет, теперь наслаждается роскошной жизнью в Ибицы благодаря новой программе отеля Nobu Ibiza Bay. Этот визит стал не только отпуском для Тора, но и поворотным моментом, который кардинально изменил его судьбу.
Тор — пес-герой, который провел большую часть своей жизни в приюте для животных "Са Кома" на Ибице. Несмотря на свой добрый характер, Тору не удавалось найти хозяев. Однако все изменилось, когда он стал одним из первых участников новой программы отеля Nobu Ibiza Bay под названием "Tails of Talamanca".
В рамках программы для четвероногих гостей создали изысканное меню, спа-процедуры, матрасы с эффектом памяти и эксклюзивное обслуживание.
Основательница программы и директор по маркетингу отеля, Джоанна Рамонелл, увидела в Торе идеального кандидата для участия в проекте. Гостям с питомцами предоставляют не только комфорт и отдых, но и особое внимание:
Тор с удовольствием протестировал блюда из эксклюзивного меню и с радостью насладился мягкими кроватями и уютной атмосферой.
После того как Тор стал медийной фигурой благодаря своему визиту в отель, на него обратили внимание не только сотрудники отеля, но и многочисленные поклонники. СМИ, включая новостные агентства и соцсети, активно освещали его приключения, а вскоре начались поступать запросы на пристройство Тора.
"Благодаря рекламе, Тора заметили далеко за пределами отеля", — рассказывает Рамонелл.
После того, как истории о Торе стали вирусными, в приют начали поступать многочисленные заявки на усыновление. В конечном итоге собака нашла свой идеальный дом. Теперь Тор живет в сельской местности Ибицы, наслаждаясь свободой и любовью, окруженный природой и тремя собаками-компаньонами.
Тор теперь живет в "прекрасной, свободной жизни" и наслаждается каждым днем своего нового дома.
Благодаря гостеприимству и программе отеля Nobu Ibiza Bay Тор не только побывал в роскошном отеле, но и обрёл долгожданный дом, после десятилетия, проведённого за воротами приюта. Его история — это пример того, как даже малый жест внимания может изменить судьбу животного навсегда.
Теперь Тор живет в новом доме, где его ждут заботливые хозяева и друзья-собаки. Он наслаждается жизнью, которая была ему недоступна в течение столь долгого времени.
История Тора — это не только рассказ о спасении собаки, но и напоминание о важности заботы о животных и возможности дать им новый шанс на жизнь.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка, — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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