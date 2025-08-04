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10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда

Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице
3:39
Зоосфера

Тор, собака, прожившая в приюте целых 10 лет, теперь наслаждается роскошной жизнью в Ибицы благодаря новой программе отеля Nobu Ibiza Bay. Этот визит стал не только отпуском для Тора, но и поворотным моментом, который кардинально изменил его судьбу.

Собака ест домашнюю еду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака ест домашнюю еду

От приюта к роскошному отдыху: как Тор попал в программу

Тор — пес-герой, который провел большую часть своей жизни в приюте для животных "Са Кома" на Ибице. Несмотря на свой добрый характер, Тору не удавалось найти хозяев. Однако все изменилось, когда он стал одним из первых участников новой программы отеля Nobu Ibiza Bay под названием "Tails of Talamanca".

  • Tails of Talamanca: это специальная программа для собак, предложившая уникальные условия отдыха в отеле.

В рамках программы для четвероногих гостей создали изысканное меню, спа-процедуры, матрасы с эффектом памяти и эксклюзивное обслуживание.

Программа Tails of Talamanca: как забота о собаках стала частью концепции отеля

Основательница программы и директор по маркетингу отеля, Джоанна Рамонелл, увидела в Торе идеального кандидата для участия в проекте. Гостям с питомцами предоставляют не только комфорт и отдых, но и особое внимание:

  • Избранные собаки, включая Тора, побывали на "VIP-гостиничном отдыхе".
  • Визит был не просто отдыхом, а важным моментом для Тора, который впервые почувствовал заботу и внимание после столь долгих лет в приюте.

Тор с удовольствием протестировал блюда из эксклюзивного меню и с радостью насладился мягкими кроватями и уютной атмосферой.

Как отдых в отеле стал ключом к новой жизни Тора

После того как Тор стал медийной фигурой благодаря своему визиту в отель, на него обратили внимание не только сотрудники отеля, но и многочисленные поклонники. СМИ, включая новостные агентства и соцсети, активно освещали его приключения, а вскоре начались поступать запросы на пристройство Тора.

  • Момент самораскрытия: визит Тора в отель принес ему известность, которая привела к его усыновлению.

"Благодаря рекламе, Тора заметили далеко за пределами отеля", — рассказывает Рамонелл.

Новый дом Тора: жизнь в окружении природы и любви

После того, как истории о Торе стали вирусными, в приют начали поступать многочисленные заявки на усыновление. В конечном итоге собака нашла свой идеальный дом. Теперь Тор живет в сельской местности Ибицы, наслаждаясь свободой и любовью, окруженный природой и тремя собаками-компаньонами.

  • Тор теперь живет в "прекрасной, свободной жизни" и наслаждается каждым днем своего нового дома.

Как один визит в отель изменил судьбу Тора

Благодаря гостеприимству и программе отеля Nobu Ibiza Bay Тор не только побывал в роскошном отеле, но и обрёл долгожданный дом, после десятилетия, проведённого за воротами приюта. Его история — это пример того, как даже малый жест внимания может изменить судьбу животного навсегда.

Теперь Тор живет в новом доме, где его ждут заботливые хозяева и друзья-собаки. Он наслаждается жизнью, которая была ему недоступна в течение столь долгого времени.

История Тора — это не только рассказ о спасении собаки, но и напоминание о важности заботы о животных и возможности дать им новый шанс на жизнь.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка, — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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