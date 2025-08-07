Натуральный рацион — это не только мясо: как не навредить питомцу из-за добрых намерений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Можно ли собаке сырое мясо? Вопрос, который волнует многих владельцев. С одной стороны, собака — хищник, её предки питались исключительно добычей. С другой — сырое мясо может нести риски. Разбираемся вместе с экспертами, стоит ли включать его в рацион и какие есть альтернативы.

Собака смотрит на виноград
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака смотрит на виноград

Мясо в рационе собаки: за и против

Мясо — богатый источник белка, жиров, витаминов и минералов. Белок важен для формирования мышц, костей, тканей и поддержания иммунитета. Однако давать сырое мясо не всегда безопасно.

Риски сырого мяса

  • Бактерии и паразиты. В сыром мясе могут содержаться сальмонелла, листерии, токсоплазмы и личинки гельминтов.

  • Небаланcированный состав. В одном куске может не хватать важных веществ, необходимых питомцу.

  • Разрушение полезных веществ. Варка убивает патогены, но снижает пищевую ценность продукта.

Ветеринарные врачи чаще всего не рекомендуют давать собаке сырое мясо без консультации, особенно если рацион не дополнен витаминами, минералами и пробиотиками.

Лучше — готовый рацион

Хорошая альтернатива — качественные промышленные корма, в которых мясо уже обработано и сбалансировано. Они производятся из проверенного сырья, проходят ветеринарный контроль и обеспечивают стабильный состав.

Например:

  • Курица. Лёгкий, диетический белок с высоким содержанием коллагена и кальция.

  • Говядина. Много белка и железа.

  • Свинина. Калорийна, богата витаминами группы B.

  • Утка. Ценный источник витаминов A, D, E и жирных кислот.

Добавление мяса в домашний рацион

Если всё же хочется кормить собаку натурально:

  • Выбирайте постное мясо (индейка, говядина, кролик).

  • Замораживайте мясо на 2-3 дня, чтобы убить часть паразитов.

  • Избегайте костей, жирной свинины и колбас.

  • Не давайте сырое мясо щенкам, беременным и пожилым собакам - их иммунитет слабее.

Важно помнить: натуральный рацион требует точных расчётов БЖУ, витаминов и микроэлементов, иначе это приведёт к дефицитам и заболеваниям.

Что насчёт каш, риса и макарон

  • Каша (гречка, овсянка) - содержит углеводы и клетчатку, но не должна быть основной частью рациона.

  • Рис - легко усваивается, но также беден белком.

  • Макароны - избыточно калорийны и плохо подходят собакам.

Кормить исключительно мясом и кашами — ошибка. Такой рацион не покрывает всех потребностей животного.

Давать или нет

Можно, но с оговорками. Лучше — под контролем ветеринара и при наличии чёткого понимания состава рациона. Если вы не хотите рисковать, выбирайте готовый влажный или сухой корм от проверенных производителей — он сбалансирован и безопасен.

Уточнения

Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
