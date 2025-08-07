Натуральный рацион — это не только мясо: как не навредить питомцу из-за добрых намерений

Готовый корм безопаснее и сбалансированнее сырого мяса — предупреждают врачи

Можно ли собаке сырое мясо? Вопрос, который волнует многих владельцев. С одной стороны, собака — хищник, её предки питались исключительно добычей. С другой — сырое мясо может нести риски. Разбираемся вместе с экспертами, стоит ли включать его в рацион и какие есть альтернативы.

Мясо в рационе собаки: за и против

Мясо — богатый источник белка, жиров, витаминов и минералов. Белок важен для формирования мышц, костей, тканей и поддержания иммунитета. Однако давать сырое мясо не всегда безопасно.

Риски сырого мяса

Бактерии и паразиты. В сыром мясе могут содержаться сальмонелла, листерии, токсоплазмы и личинки гельминтов.

Небаланcированный состав. В одном куске может не хватать важных веществ, необходимых питомцу.

Разрушение полезных веществ. Варка убивает патогены, но снижает пищевую ценность продукта.

Ветеринарные врачи чаще всего не рекомендуют давать собаке сырое мясо без консультации, особенно если рацион не дополнен витаминами, минералами и пробиотиками.

Лучше — готовый рацион

Хорошая альтернатива — качественные промышленные корма, в которых мясо уже обработано и сбалансировано. Они производятся из проверенного сырья, проходят ветеринарный контроль и обеспечивают стабильный состав.

Например:

Курица. Лёгкий, диетический белок с высоким содержанием коллагена и кальция.

Говядина. Много белка и железа.

Свинина. Калорийна, богата витаминами группы B.

Утка. Ценный источник витаминов A, D, E и жирных кислот.

Добавление мяса в домашний рацион

Если всё же хочется кормить собаку натурально:

Выбирайте постное мясо (индейка, говядина, кролик).

Замораживайте мясо на 2-3 дня , чтобы убить часть паразитов.

Избегайте костей, жирной свинины и колбас.

Не давайте сырое мясо щенкам, беременным и пожилым собакам - их иммунитет слабее.

Важно помнить: натуральный рацион требует точных расчётов БЖУ, витаминов и микроэлементов, иначе это приведёт к дефицитам и заболеваниям.

Что насчёт каш, риса и макарон

Каша (гречка, овсянка) - содержит углеводы и клетчатку, но не должна быть основной частью рациона.

Рис - легко усваивается, но также беден белком.

Макароны - избыточно калорийны и плохо подходят собакам.

Кормить исключительно мясом и кашами — ошибка. Такой рацион не покрывает всех потребностей животного.

Давать или нет

Можно, но с оговорками. Лучше — под контролем ветеринара и при наличии чёткого понимания состава рациона. Если вы не хотите рисковать, выбирайте готовый влажный или сухой корм от проверенных производителей — он сбалансирован и безопасен.

Уточнения

Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

