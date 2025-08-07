Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению

Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово

3:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — прирождённые хищники и настоящие мастера сна. Они спят большую часть суток, подбирая самые уютные и тёплые места в доме. Рассказываем, сколько в среднем спит кошка, от чего это зависит и в каких случаях стоит обратиться к ветеринару.

Фото: freepik.com is licensed under public domain кот смотрит телевизор

Сколько спит кошка в сутки

В среднем взрослая домашняя кошка спит от 12 до 16 часов в день. Но если животное хорошо поело, поиграло и чувствует себя в безопасности, оно может проспать и до 20 часов. Особенно много спят пожилые кошки и недавно пережившие стресс питомцы.

У котят сон занимает почти весь день — до 22 часов в сутки. Они просыпаются только поесть, а остальное время проводят в дреме рядом с мамой. По мере взросления время бодрствования постепенно увеличивается.

Фазы сна у кошек

Кошачий сон, как и у человека, делится на медленную и быструю фазу. Во время глубокой фазы питомец свернётся в клубочек, замедляется дыхание и сердцебиение — организм восстанавливается. В быструю фазу кошки видят сны: в это время могут дёргаться усы, лапы или хвост.

У пожилых кошек доля глубокого сна может увеличиваться до 40% от всего времени отдыха.

Что влияет на продолжительность сна

Возраст. Котята и пожилые животные спят больше.

Порода. Британцы, шотландцы, рэгдоллы любят поспать, в отличие от более активных ориентальных пород.

Гормональные изменения. После стерилизации питомцы спят дольше.

Здоровье. Болезненное состояние может проявляться как чрезмерной сонливостью, так и нарушением сна.

Стресс. Переезд, появление нового члена семьи, другие изменения — всё это влияет на качество сна.

Комфорт. Тёплая, тихая и безопасная обстановка способствует спокойному сну.

Когда сон становится поводом для тревоги

Если кошка спит слишком много и выглядит вялой, не ест или отказывается играть — это может быть симптомом болезни. Также стоит насторожиться, если питомец внезапно стал плохо спать, часто просыпается или громко мяукает по ночам. Это может указывать на боль, когнитивные нарушения у пожилых животных или стресс.

Также стоит показать питомца врачу, если он:

спит только в напряжённой позе (в позе сфинкса);

жалобно скулит во сне или подёргивается сильно;

храпит необычно громко и часто, особенно если при этом чихает или кашляет.

Как наладить здоровый сон питомца

Организуйте тихое место для сна без сквозняков и яркого света.

Убедитесь, что питомец достаточно активен днём , особенно если он будит вас ночью.

Кормите сбалансировано , чтобы избежать ночного голода.

Приучите кота к режиму — вечерние игры, ужин и ласка помогут выработать привычку засыпать в одно и то же время.

Не реагируйте на ночные "выступления", если они не связаны с болезнью. Это поможет отучить кота от нежелательного поведения.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

