Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению

Кошки — прирождённые хищники и настоящие мастера сна. Они спят большую часть суток, подбирая самые уютные и тёплые места в доме. Рассказываем, сколько в среднем спит кошка, от чего это зависит и в каких случаях стоит обратиться к ветеринару.
В среднем взрослая домашняя кошка спит от 12 до 16 часов в день. Но если животное хорошо поело, поиграло и чувствует себя в безопасности, оно может проспать и до 20 часов. Особенно много спят пожилые кошки и недавно пережившие стресс питомцы.
У котят сон занимает почти весь день — до 22 часов в сутки. Они просыпаются только поесть, а остальное время проводят в дреме рядом с мамой. По мере взросления время бодрствования постепенно увеличивается.
Кошачий сон, как и у человека, делится на медленную и быструю фазу. Во время глубокой фазы питомец свернётся в клубочек, замедляется дыхание и сердцебиение — организм восстанавливается. В быструю фазу кошки видят сны: в это время могут дёргаться усы, лапы или хвост.
У пожилых кошек доля глубокого сна может увеличиваться до 40% от всего времени отдыха.
Возраст. Котята и пожилые животные спят больше.
Порода. Британцы, шотландцы, рэгдоллы любят поспать, в отличие от более активных ориентальных пород.
Гормональные изменения. После стерилизации питомцы спят дольше.
Здоровье. Болезненное состояние может проявляться как чрезмерной сонливостью, так и нарушением сна.
Стресс. Переезд, появление нового члена семьи, другие изменения — всё это влияет на качество сна.
Комфорт. Тёплая, тихая и безопасная обстановка способствует спокойному сну.
Если кошка спит слишком много и выглядит вялой, не ест или отказывается играть — это может быть симптомом болезни. Также стоит насторожиться, если питомец внезапно стал плохо спать, часто просыпается или громко мяукает по ночам. Это может указывать на боль, когнитивные нарушения у пожилых животных или стресс.
Также стоит показать питомца врачу, если он:
спит только в напряжённой позе (в позе сфинкса);
жалобно скулит во сне или подёргивается сильно;
храпит необычно громко и часто, особенно если при этом чихает или кашляет.
Организуйте тихое место для сна без сквозняков и яркого света.
Убедитесь, что питомец достаточно активен днём, особенно если он будит вас ночью.
Кормите сбалансировано, чтобы избежать ночного голода.
Приучите кота к режиму — вечерние игры, ужин и ласка помогут выработать привычку засыпать в одно и то же время.
Не реагируйте на ночные "выступления", если они не связаны с болезнью. Это поможет отучить кота от нежелательного поведения.
