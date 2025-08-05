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Кончик языка постоянно снаружи? Вот когда стоит срочно звонить ветеринару

Высунутый язык у собаки: когда это норма, а когда повод обратиться к врачу
Зоосфера

Собаки довольно часто высовывают язык, и это может вызывать у владельцев вопросы. Однако в большинстве случаев это естественное поведение, связанное с физиологией животного. Язык выполняет не только вкусовую функцию, но и играет важную роль в терморегуляции.

Собака в отеле
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Собака в отеле

Как устроен язык собаки

У собаки язык состоит из трёх частей:

  • Верхушка — самая широкая и подвижная часть.

  • Тело — основная, средняя часть органа.

  • Корень — задний, утолщённый сегмент.

Язык содержит вкусовые рецепторы, помогает в пережёвывании и глотании пищи, участвует в самоочистке шерсти и, что особенно важно, — в охлаждении организма.

Физиологические причины, почему собака высовывает язык

Жаркая погода

Собаки не потеют, как люди. У них мало потовых желёз, поэтому охлаждение происходит за счёт испарения влаги с поверхности языка — эвапоративного охлаждения. В жару собака часто дышит ртом с высунутым языком, чтобы не перегреться.

Что может помочь:

  • обеспечить доступ к свежей воде;

  • создать тень или прохладное место;

  • использовать охлаждающие коврики;

  • смочить водой лапы и уши.

Физическая нагрузка

Во время активности (бега, игры) у собаки ускоряется кровообращение и повышается температура тела. Чтобы не перегреться, она высовывает язык и учащённо дышит — это нормальный механизм охлаждения.

Эмоциональное возбуждение и стресс

Стресс, возбуждение, страх или волнение сопровождаются учащением дыхания и сердцебиения. Собака высовывает язык, чтобы стабилизировать своё состояние.

Когда стоит показать питомца ветеринару

Если собака тяжело дышит с высунутым языком без нагрузки и жары, возможны патологические причины:

  • тепловой удар (одышка, вялость, рвота, покраснение языка и слизистых);

  • ринит, гайморит, бронхит — дыхание через рот из-за заложенности носа;

  • болезни ротовой полости — воспаления, травмы, зубной камень, боль;

  • укус насекомого или раздражающее вещество, вызвавшее отёк и обильное слюноотделение;

  • неврологические нарушения.

Важно регулярно осматривать ротовую полость питомца и чистить зубы. При появлении симптомов (слюнотечение, запах, кровоточивость, изменение цвета дёсен) — срочно к ветеринару.

Что делать владельцу

Если причина физиологическая:

  • следите за температурой в помещении;

  • давайте чистую воду;

  • охлаждайте животное в жару;

  • не перекармливайте перед активными играми.

Если поведение настораживает или сопровождается другими симптомами — обратитесь к специалисту.

Почему торчит только кончик языка

Причины:

  • особенности строения — характерно для брахицефальных пород (мопсы, бульдоги);

  • нарушение прикуса или травма зубов;

  • повышенная чувствительность обонятельных рецепторов;

  • расслабление во время сна или в моменты удовольствия;

  • неврологические нарушения.

Если язык постоянно виден даже при закрытой пасти, это может говорить о патологии и требует осмотра у ветеринара.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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