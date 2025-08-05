Кончик языка постоянно снаружи? Вот когда стоит срочно звонить ветеринару

Собаки довольно часто высовывают язык, и это может вызывать у владельцев вопросы. Однако в большинстве случаев это естественное поведение, связанное с физиологией животного. Язык выполняет не только вкусовую функцию, но и играет важную роль в терморегуляции.
У собаки язык состоит из трёх частей:
Верхушка — самая широкая и подвижная часть.
Тело — основная, средняя часть органа.
Корень — задний, утолщённый сегмент.
Язык содержит вкусовые рецепторы, помогает в пережёвывании и глотании пищи, участвует в самоочистке шерсти и, что особенно важно, — в охлаждении организма.
Собаки не потеют, как люди. У них мало потовых желёз, поэтому охлаждение происходит за счёт испарения влаги с поверхности языка — эвапоративного охлаждения. В жару собака часто дышит ртом с высунутым языком, чтобы не перегреться.
Что может помочь:
обеспечить доступ к свежей воде;
создать тень или прохладное место;
использовать охлаждающие коврики;
смочить водой лапы и уши.
Во время активности (бега, игры) у собаки ускоряется кровообращение и повышается температура тела. Чтобы не перегреться, она высовывает язык и учащённо дышит — это нормальный механизм охлаждения.
Стресс, возбуждение, страх или волнение сопровождаются учащением дыхания и сердцебиения. Собака высовывает язык, чтобы стабилизировать своё состояние.
Если собака тяжело дышит с высунутым языком без нагрузки и жары, возможны патологические причины:
тепловой удар (одышка, вялость, рвота, покраснение языка и слизистых);
ринит, гайморит, бронхит — дыхание через рот из-за заложенности носа;
болезни ротовой полости — воспаления, травмы, зубной камень, боль;
укус насекомого или раздражающее вещество, вызвавшее отёк и обильное слюноотделение;
неврологические нарушения.
Важно регулярно осматривать ротовую полость питомца и чистить зубы. При появлении симптомов (слюнотечение, запах, кровоточивость, изменение цвета дёсен) — срочно к ветеринару.
Если причина физиологическая:
следите за температурой в помещении;
давайте чистую воду;
охлаждайте животное в жару;
не перекармливайте перед активными играми.
Если поведение настораживает или сопровождается другими симптомами — обратитесь к специалисту.
особенности строения — характерно для брахицефальных пород (мопсы, бульдоги);
нарушение прикуса или травма зубов;
повышенная чувствительность обонятельных рецепторов;
расслабление во время сна или в моменты удовольствия;
неврологические нарушения.
Если язык постоянно виден даже при закрытой пасти, это может говорить о патологии и требует осмотра у ветеринара.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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