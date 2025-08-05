Хочет добавки? Не спешите насыпать: как рассчитать, сколько еды нужно вашей собаке на день

Контроль веса — важная часть заботы о здоровье собаки. Масса тела влияет на общее самочувствие питомца, его активность, работу суставов и внутренних органов. Однако универсального значения "нормального" веса не существует: для каждой породы существуют свои стандарты и ориентиры.
На массу тела влияют:
порода и генетика;
возраст и пол;
условия содержания;
уровень физической активности;
рацион и режим кормления.
Главный фактор — породная предрасположенность. Например, взрослый чихуахуа весит до 3 кг, тогда как сенбернар — не менее 70 кг. У породистых щенков будущий вес можно предсказать по родословной. Сложнее — с метисами: прогноз даёт только ветеринар после осмотра и анализа темпов роста.
Период активного роста — отъём от матери.
Регулярные замеры раз в неделю помогут отследить динамику.
Ветеринар поможет подобрать кривую роста для вашей породы.
Такой подход позволяет своевременно выявить отклонения и скорректировать питание.
Вес: до 10 кг.
Рост в холке: до 30-40 см.
Примеры пород: чихуахуа, йоркширский терьер, такса, французский бульдог, корги, мопс, шпиц, ши-тцу.
Вес: 12-24 кг.
Рост в холке: 41-55 см.
Полная зрелость: к 12 месяцам.
Примеры пород: бигль, кокер-спаниель, далматин, бордер-колли, пудель, шарпей.
Вес: от 25 кг и выше.
Рост в холке: от 55 см.
Зрелость: к 1,5-2 годам.
Примеры: лабрадор, овчарка, кане-корсо, алабай, сенбернар, ротвейлер, хаски, дог, ньюфаундленд.
|Вес собаки (кг)
|Корма в сутки (г)
|1-10
|30-180
|11-20
|190-300
|21-35
|310-460
|36-50
|470-600
|51-70
|610-760
Данные приблизительные — точные рекомендации даст ветеринар с учётом возраста, активности и состояния здоровья.
утиная походка;
одышка после лёгкой нагрузки;
вздутый живот;
прогнутая спина;
низкая активность.
обратиться к ветеринару;
подобрать сбалансированный рацион;
не снижать калорийность питания без консультации.
Самостоятельное ограничение еды может быть опасным, если проблема не в переедании, а в метаболических нарушениях.
Выявить причину снижения массы (анализы, обследования).
Скорректировать рацион — под контролем ветеринара.
Добавить калории: качественный белок, витамины и минералы.
Ветерина́р - специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.
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