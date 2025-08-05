Хочет добавки? Не спешите насыпать: как рассчитать, сколько еды нужно вашей собаке на день

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Вес собаки зависит от породы, активности и питания — разъяснение ветеринаров
3:27
Зоосфера

Контроль веса — важная часть заботы о здоровье собаки. Масса тела влияет на общее самочувствие питомца, его активность, работу суставов и внутренних органов. Однако универсального значения "нормального" веса не существует: для каждой породы существуют свои стандарты и ориентиры.

Ожирение у собак
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ожирение у собак

От чего зависит вес собаки

На массу тела влияют:

  • порода и генетика;

  • возраст и пол;

  • условия содержания;

  • уровень физической активности;

  • рацион и режим кормления.

Главный фактор — породная предрасположенность. Например, взрослый чихуахуа весит до 3 кг, тогда как сенбернар — не менее 70 кг. У породистых щенков будущий вес можно предсказать по родословной. Сложнее — с метисами: прогноз даёт только ветеринар после осмотра и анализа темпов роста.

Как отслеживать вес щенка

  • Период активного роста — отъём от матери.

  • Регулярные замеры раз в неделю помогут отследить динамику.

  • Ветеринар поможет подобрать кривую роста для вашей породы.

Такой подход позволяет своевременно выявить отклонения и скорректировать питание.

Классификация пород по размеру

Мелкие собаки

Вес: до 10 кг.
Рост в холке: до 30-40 см.

Примеры пород: чихуахуа, йоркширский терьер, такса, французский бульдог, корги, мопс, шпиц, ши-тцу.

Средние собаки

Вес: 12-24 кг.
Рост в холке: 41-55 см.
Полная зрелость: к 12 месяцам.

Примеры пород: бигль, кокер-спаниель, далматин, бордер-колли, пудель, шарпей.

Крупные собаки

Вес: от 25 кг и выше.
Рост в холке: от 55 см.
Зрелость: к 1,5-2 годам.

Примеры: лабрадор, овчарка, кане-корсо, алабай, сенбернар, ротвейлер, хаски, дог, ньюфаундленд.

Сколько корма нужно собаке в день

Вес собаки (кг) Корма в сутки (г)
1-10 30-180
11-20 190-300
21-35 310-460
36-50 470-600
51-70 610-760

Данные приблизительные — точные рекомендации даст ветеринар с учётом возраста, активности и состояния здоровья.

Лишний вес у собаки: признаки и действия

Симптомы:

  • утиная походка;

  • одышка после лёгкой нагрузки;

  • вздутый живот;

  • прогнутая спина;

  • низкая активность.

Что делать:

  • обратиться к ветеринару;

  • подобрать сбалансированный рацион;

  • не снижать калорийность питания без консультации.

Самостоятельное ограничение еды может быть опасным, если проблема не в переедании, а в метаболических нарушениях.

Как помочь собаке набрать вес

  1. Выявить причину снижения массы (анализы, обследования).

  2. Скорректировать рацион — под контролем ветеринара.

  3. Добавить калории: качественный белок, витамины и минералы.

Уточнения

Ветерина́р - специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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