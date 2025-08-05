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Метит, потому что боится или скучает: как помочь коту чувствовать себя в безопасности

Кошка трётся и царапает мебель — это тоже метки, а не капризы
Зоосфера

Большинство кошек легко приучаются к лотку. Однако даже взрослый кот, который всегда соблюдал гигиену, может внезапно начать метить углы, мебель или другие участки дома. Это не всегда проявление "обиды". Такое поведение имеет множество причин — от физиологических до психологических.

Поощрение кошки во время дрессировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поощрение кошки во время дрессировки

Почему кот начинает метить

Это не месть

Коты не способны на осознанную месть. Если питомец начал писать в неположенном месте, он таким образом сообщает, что что-то не так - с его здоровьем, настроением или окружающей обстановкой.

Распространённые причины

  • Заболевания мочеполовой системы (цистит, МКБ, воспаления).

  • Грязный или неудобный лоток (новый наполнитель, неприятный запах, неудобное место).

  • Стресс - переезд, ремонт, появление нового животного или человека.

  • Ревность - к ребёнку, другому питомцу или даже чужому запаху на одежде хозяина.

  • Недостаток внимания - кот метит, чтобы его заметили.

Какие бывают метки

  • Моча на вертикальных поверхностях - классическая половая метка.

  • Фекалии в неположенном месте - попытка привлечь внимание.

  • Метки железами - трётся мордой, лапами, телом о предметы и людей.

  • Когти - оставляет следы, царапая мебель.

Может ли кастрированный кот метить

Да, особенно если:

  • появился чужой запах или новое животное;

  • кот защищает территорию;

  • кастрация была поздней и поведенческие шаблоны уже закрепились.

Может ли кошка метить

Да. Хотя их метки не такие резкие, они активно трутся об объекты, оставляют когтевые и железистые метки, разминают лапами подушки, хозяев и ткани.

Что делать в первую очередь

Обратитесь к ветеринару

Любое изменение в поведении — это сигнал. Исключите проблемы со здоровьем: цистит, болезни почек, ЖКТ и т. д. При необходимости сдаются анализы мочи и крови.

Проанализируйте поведение

  • В каком месте питомец оставил метку?

  • Какие изменения произошли в доме недавно?

  • Есть ли провоцирующие запахи, громкие звуки, раздражители?

Как отучить кота метить территорию

Кастрация

Если кот не кастрирован, стерилизация — наиболее эффективный способ корректировки поведения. Особенно, если метки вызваны половой охотой.

Устранение стресса

  • Уберите раздражители: громкие звуки, доступ к новым запахам.

  • Обустройте укромные места и вертикальные поверхности (полки, когтеточки).

  • Предложите альтернативу меткам: игрушки, зоны для царапания, "окна" для наблюдения.

Увеличьте внимание

Кот может метить из-за одиночества. Проводите с ним больше времени: играйте, ласкайте, разговаривайте.

Корректировка среды

  • Проверьте лоток - удобен ли он, стоит ли в правильном месте, хватает ли их по количеству.

  • Используйте несколько лотков, особенно если в доме более одного животного.

  • Не ставьте туалет рядом с мисками.

  • Убирайте лоток регулярно — минимум раз в день.

Устраните последствия

Используйте специальные средства для удаления запаха кошачьей мочи. Ни в коем случае не применяйте хлорсодержащие чистящие — они только усиливают аромат метки. Подойдут специальные ферментные спреи.

Феромоны и успокаивающие средства

  • Синтетические феромоны (в диффузоре или спрее).

  • Успокаивающие спреи с лавандой, валерианой, ромашкой.

  • Мягкие седативные препараты по назначению врача.

Закрытые лотки и отдельные зоны

Коты, испытывающие стресс или страх, ищут уединённые места. Закрытый лоток создаёт ощущение безопасности.

Если поведение не меняется

Когда ветеринар исключил болезни, а корректировка среды не помогает — обратитесь к зоопсихологу. Специалист поможет найти индивидуальный подход и корректно повлиять на поведение питомца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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