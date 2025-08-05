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Когда купание действительно нужно — и как сделать его безопасным для кошки

Кошкам вредно часто купаться — оптимально не чаще одного раза в месяц
3:51
Зоосфера

Кошки — настоящие чистюли. Они тратят немало времени на вылизывание своей шерсти, чтобы сохранить её в порядке и избавиться от посторонних запахов. Однако в некоторых ситуациях одного кошачьего языка бывает недостаточно. В этом случае на помощь приходят водные процедуры.

Испуганная кошка у края ванны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Испуганная кошка у края ванны

Когда кошке нужно купание

Купать питомца следует по необходимости, а не по расписанию. Например, если:

  • шерсть сильно загрязнена;

  • наблюдается интенсивная линька;

  • у кошки длинная шерсть, с которой она не справляется самостоятельно;

  • есть паразиты или кожные проблемы;

  • появляется неприятный запах.

Также купание может потребоваться в период отопительного сезона — вода увлажняет кожу, предотвращая шелушение и зуд.

Частые купания вредны: они смывают природную жировую плёнку, нарушая защиту кожи. Оптимальная частота — не чаще одного раза в месяц.

Почему домашние кошки боятся воды

Нарушение терморегуляции

После купания шерсть долго остаётся влажной и плохо согревает тело. Чтобы восстановить температуру, кошка начинает усиленно вылизываться.

Потеря устойчивости

В воде животное не чувствует твёрдой опоры. Ванна или таз — скользкие, хвост для баланса не помогает, а хозяин ограничивает движения. Это вызывает тревогу и стресс.

Чувство опасности

Во время мытья у кошки срабатывает инстинкт самосохранения. Без возможности убежать и с нарушенной координацией она ощущает себя уязвимой.

Дискомфорт от воды

Кошки боятся попадания воды в уши, глаза и нос. Это вызывает болезненные ощущения и может привести к воспалениям.

Непривычные запахи и звуки

Шампуни, резиновые коврики, льющаяся вода, скрипы — всё это настораживает. Добавьте к этому резкие движения — и стресс обеспечен.

Какие породы легче переносят купание

Некоторые кошки более лояльны к воде. Среди них:

  • Турецкая ангора - отлично плавает, чувствует себя комфортно в воде.

  • Мейн-кун - сильное тело помогает держаться на поверхности.

  • Бенгальская кошка - унаследовала любовь к воде от диких предков.

  • Сфинкс - отсутствие шерсти делает купание менее стрессовым.

  • Корниш-рекс - быстро сохнет и легко привыкает к воде через игру.

Также можно приучить к купанию: курильских, японских и американских бобтейлов, абиссинцев, норвежских лесных кошек и мэнксов.

Как приучить кошку к воде

  1. Начинайте постепенно. Знакомьте котёнка с ванной комнатой, водой, игрушками.

  2. В первый раз налейте совсем немного тёплой воды (38-40 °C).

  3. Постелите на дно коврик — это даст ощущение опоры.

  4. Намочите кошку рукой или губкой. Не торопитесь, следите за реакцией.

  5. Избегайте попадания пены и воды в глаза, уши, нос и рот.

  6. Купание должно быть быстрым и максимально спокойным.

После процедуры:

  • аккуратно вытрите животное полотенцем;

  • отнесите в тёплое помещение без сквозняков;

  • расчешите шерсть;

  • не используйте фен - громкий звук может напугать;

  • обязательно похвалите кошку и предложите лакомство.

Зачем использовать специальные шампуни

Косметические и лечебные средства:

  • помогают при кожных заболеваниях, перхоти и зуде;

  • избавляют от паразитов;

  • улучшают внешний вид и структуру шерсти;

  • устраняют неприятный запах.

Такие средства особенно важны, если кошка участвует в выставках или имеет особые потребности по уходу.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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