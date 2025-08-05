Когда купание действительно нужно — и как сделать его безопасным для кошки

Кошки — настоящие чистюли. Они тратят немало времени на вылизывание своей шерсти, чтобы сохранить её в порядке и избавиться от посторонних запахов. Однако в некоторых ситуациях одного кошачьего языка бывает недостаточно. В этом случае на помощь приходят водные процедуры.
Купать питомца следует по необходимости, а не по расписанию. Например, если:
шерсть сильно загрязнена;
наблюдается интенсивная линька;
у кошки длинная шерсть, с которой она не справляется самостоятельно;
есть паразиты или кожные проблемы;
появляется неприятный запах.
Также купание может потребоваться в период отопительного сезона — вода увлажняет кожу, предотвращая шелушение и зуд.
Частые купания вредны: они смывают природную жировую плёнку, нарушая защиту кожи. Оптимальная частота — не чаще одного раза в месяц.
После купания шерсть долго остаётся влажной и плохо согревает тело. Чтобы восстановить температуру, кошка начинает усиленно вылизываться.
В воде животное не чувствует твёрдой опоры. Ванна или таз — скользкие, хвост для баланса не помогает, а хозяин ограничивает движения. Это вызывает тревогу и стресс.
Во время мытья у кошки срабатывает инстинкт самосохранения. Без возможности убежать и с нарушенной координацией она ощущает себя уязвимой.
Кошки боятся попадания воды в уши, глаза и нос. Это вызывает болезненные ощущения и может привести к воспалениям.
Шампуни, резиновые коврики, льющаяся вода, скрипы — всё это настораживает. Добавьте к этому резкие движения — и стресс обеспечен.
Некоторые кошки более лояльны к воде. Среди них:
Турецкая ангора - отлично плавает, чувствует себя комфортно в воде.
Мейн-кун - сильное тело помогает держаться на поверхности.
Бенгальская кошка - унаследовала любовь к воде от диких предков.
Сфинкс - отсутствие шерсти делает купание менее стрессовым.
Корниш-рекс - быстро сохнет и легко привыкает к воде через игру.
Также можно приучить к купанию: курильских, японских и американских бобтейлов, абиссинцев, норвежских лесных кошек и мэнксов.
Начинайте постепенно. Знакомьте котёнка с ванной комнатой, водой, игрушками.
В первый раз налейте совсем немного тёплой воды (38-40 °C).
Постелите на дно коврик — это даст ощущение опоры.
Намочите кошку рукой или губкой. Не торопитесь, следите за реакцией.
Избегайте попадания пены и воды в глаза, уши, нос и рот.
Купание должно быть быстрым и максимально спокойным.
После процедуры:
аккуратно вытрите животное полотенцем;
отнесите в тёплое помещение без сквозняков;
расчешите шерсть;
не используйте фен - громкий звук может напугать;
обязательно похвалите кошку и предложите лакомство.
Косметические и лечебные средства:
помогают при кожных заболеваниях, перхоти и зуде;
избавляют от паразитов;
улучшают внешний вид и структуру шерсти;
устраняют неприятный запах.
Такие средства особенно важны, если кошка участвует в выставках или имеет особые потребности по уходу.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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