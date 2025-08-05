Когда купание действительно нужно — и как сделать его безопасным для кошки

Кошкам вредно часто купаться — оптимально не чаще одного раза в месяц

3:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — настоящие чистюли. Они тратят немало времени на вылизывание своей шерсти, чтобы сохранить её в порядке и избавиться от посторонних запахов. Однако в некоторых ситуациях одного кошачьего языка бывает недостаточно. В этом случае на помощь приходят водные процедуры.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Испуганная кошка у края ванны

Когда кошке нужно купание

Купать питомца следует по необходимости, а не по расписанию. Например, если:

шерсть сильно загрязнена;

наблюдается интенсивная линька;

у кошки длинная шерсть, с которой она не справляется самостоятельно;

есть паразиты или кожные проблемы;

появляется неприятный запах.

Также купание может потребоваться в период отопительного сезона — вода увлажняет кожу, предотвращая шелушение и зуд.

Частые купания вредны: они смывают природную жировую плёнку, нарушая защиту кожи. Оптимальная частота — не чаще одного раза в месяц.

Почему домашние кошки боятся воды

Нарушение терморегуляции

После купания шерсть долго остаётся влажной и плохо согревает тело. Чтобы восстановить температуру, кошка начинает усиленно вылизываться.

Потеря устойчивости

В воде животное не чувствует твёрдой опоры. Ванна или таз — скользкие, хвост для баланса не помогает, а хозяин ограничивает движения. Это вызывает тревогу и стресс.

Чувство опасности

Во время мытья у кошки срабатывает инстинкт самосохранения. Без возможности убежать и с нарушенной координацией она ощущает себя уязвимой.

Дискомфорт от воды

Кошки боятся попадания воды в уши, глаза и нос. Это вызывает болезненные ощущения и может привести к воспалениям.

Непривычные запахи и звуки

Шампуни, резиновые коврики, льющаяся вода, скрипы — всё это настораживает. Добавьте к этому резкие движения — и стресс обеспечен.

Какие породы легче переносят купание

Некоторые кошки более лояльны к воде. Среди них:

Турецкая ангора - отлично плавает, чувствует себя комфортно в воде.

Мейн-кун - сильное тело помогает держаться на поверхности.

Бенгальская кошка - унаследовала любовь к воде от диких предков.

Сфинкс - отсутствие шерсти делает купание менее стрессовым.

Корниш-рекс - быстро сохнет и легко привыкает к воде через игру.

Также можно приучить к купанию: курильских, японских и американских бобтейлов, абиссинцев, норвежских лесных кошек и мэнксов.

Как приучить кошку к воде

Начинайте постепенно. Знакомьте котёнка с ванной комнатой, водой, игрушками. В первый раз налейте совсем немного тёплой воды (38-40 °C). Постелите на дно коврик — это даст ощущение опоры. Намочите кошку рукой или губкой. Не торопитесь, следите за реакцией. Избегайте попадания пены и воды в глаза, уши, нос и рот. Купание должно быть быстрым и максимально спокойным.

После процедуры:

аккуратно вытрите животное полотенцем;

отнесите в тёплое помещение без сквозняков;

расчешите шерсть;

не используйте фен - громкий звук может напугать;

обязательно похвалите кошку и предложите лакомство.

Зачем использовать специальные шампуни

Косметические и лечебные средства:

помогают при кожных заболеваниях, перхоти и зуде;

избавляют от паразитов;

улучшают внешний вид и структуру шерсти;

устраняют неприятный запах.

Такие средства особенно важны, если кошка участвует в выставках или имеет особые потребности по уходу.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

