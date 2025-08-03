Ваш питомец может пострадать от одной встречи: неочевидные враги в саду и на балконе

Какие насекомые опасны для кошек и собак летом — разъяснение ветеринаров

4:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Весна и лето — лучшее время для игр, прогулок и исследования окружающего мира. Но с приходом тепла вместе с радостью появляются и угрозы. Одна из них — насекомые. Некоторые из них могут быть просто досадными, а другие — представлять серьёзную угрозу для здоровья кошек и собак. Зная, какие именно насекомые опасны и как себя вести, можно защитить питомца и избежать неприятных последствий.

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с собакой

Комары: не просто зуд

Комары раздражают не только людей — животные страдают от их укусов ничуть не меньше. Помимо зуда и воспаления кожи, эти насекомые переносят опасные заболевания. Одно из них — дирофиляриоз, известный как "сердечный червь". Это паразитическое заболевание, при котором черви поселяются в сердце и лёгких животного, вызывая тяжёлые последствия.

Что делать: не допускайте скопления стоячей воды на участке и избегайте прогулок возле водоёмов в сумерках. Используйте одобренные ветеринаром репелленты.

Клопы-солдатики

Эти насекомые малоприметны, но могут стать причиной отравлений, если питомец их съест. Симптомы — диарея, рвота, отказ от еды. У животных с чувствительным желудком возможны даже тяжёлые расстройства пищеварения, требующие ветеринарного вмешательства.

Как защититься: следите за тем, чтобы животное не играло с насекомыми и не поедало их. Если клопы обнаружены дома — удаляйте их сразу.

Пауки и пчёлы: укус может быть опасен

Укус паука, особенно ядовитого, может вызвать сильную боль, отёк, а в тяжёлых случаях — неврологические симптомы. Черная вдова, например, выделяет нейротоксичный яд, который опасен не только для людей, но и для животных. Пчёлы и осы, в свою очередь, могут вызвать аллергию, особенно при укусах в области морды или рта.

Что делать: избегайте мест, где обитают пауки или пчёлы, особенно на прогулке. Если животное ужалено и появляются отёк, одышка или слабость — срочно к ветеринару.

Муравьи: мелкие, но раздражающие

Корм для животных быстро привлекает муравьёв, особенно в тёплое время года. Муравьи могут кусать морду животного во время еды, вызывая раздражение и дискомфорт. Некоторые виды муравьёв содержат яд, способный вызвать аллергическую реакцию, сыпь или даже анафилаксию.

Профилактика: регулярно убирайте остатки корма, не оставляйте еду в миске на долгое время. Наблюдайте за состоянием кожи питомца и реакциями после контакта с насекомыми.

Тараканы: переносчики бактерий

Тараканы, как и муравьи, приходят на запах пищи. Но в отличие от них, тараканы являются потенциальными носителями опасных бактерий и паразитов. Если питомец съест заражённого таракана, это может привести к желудочно-кишечным расстройствам.

Как избежать: не оставляйте корм в открытом доступе. Миску нужно мыть сразу после еды. Следите за чистотой в доме, особенно на кухне.

Сосновые гусеницы: серьёзная опасность

Сосновая processionaria — одна из самых токсичных гусениц для домашних животных. Её тело покрыто волосками, содержащими яд. При контакте с ними у животного может возникнуть сильное воспаление, особенно в области рта и языка. Возможны нарушения дыхания, вплоть до удушья.

Если это произошло: срочно обращайтесь к ветеринару. При прогулках возле сосновых деревьев проявляйте особую осторожность, особенно весной, когда гусеницы наиболее активны.

Что делать при укусе насекомого

Если собаку или кошку ужалила пчела или укусило неизвестное насекомое:

Осмотрите место укуса;

Удалите жало (если оно осталось);

Приложите холод (при отёке);

Следите за симптомами: отёк, затруднённое дыхание, вялость, слюнотечение — повод немедленно ехать к ветеринару.

Насекомые — не только раздражающий фактор, но и потенциальная угроза для здоровья животных. Но закрывать питомца дома на весь тёплый сезон — не выход. Лучше вооружиться знаниями и простыми мерами профилактики: следить за местами прогулок, убирать остатки еды, проверять шерсть и кожу животного, использовать безопасные защитные средства. Так питомец сможет наслаждаться весной и летом без риска.

Уточнения

Балко́н — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

