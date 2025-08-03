Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
OpenAI анонсирует GPT-5: почему эта модель изменит всё
Пластический хирург о секретах молодости Екатерины Климовой: процедуры и образ жизни
Орландо Блум ответил на слухи о Кэти Перри и Джастине Трюдо с юмором
Странные причины замедленного созревания помидоров
Рекордный урожай, но цены на фисташки растут
Что привезти из Бижагос: уникальные традиции, ритуалы и гастрономия
В Англии с марта не выдали ни одной лицензии на выпуск бобров — The Guardian
Уксус улучшит работу стиральной машины
Почему холодный запуск опасен для двигателя: главные причины износа

Храпит не просто так: когда собака подаёт сигнал о проблеме

Кинолог Голубев объяснил, почему собака может храпеть
Зоосфера

Храп собаки может показаться забавным — особенно если питомец мирно посапывает на диване. Но, как и у людей, у животных за этим звуком могут скрываться серьёзные причины. Иногда это безобидно, а иногда — повод для визита к врачу.

Собака в отеле
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Собака в отеле

Почему собака храпит и когда стоит идти к ветеринару

Храп может быть особенностью породы. Чаще всего громко спят собаки с плоскими мордами — мопсы, бульдоги, пекинесы. Их анатомия предрасполагает к такому дыханию, особенно во сне.

Также пес может похрапывать, если спит в неудобной позе или перенёс стресс — например, после переезда, громких звуков или длительного одиночества.

Когда храп — тревожный симптом

Но не всегда храп безобиден. Он может быть связан с:

  • полипами в носу,
  • неправильным прикусом,
  • лишним весом,
  • инфекциями дыхательных путей,
  • аллергией,
  • паразитами.

Если у собаки избыточный вес, храп может сопровождаться даже похрюкиванием — это уже признак нарушений в дыхании.

В каких случаях храп — повод для тревоги

Обратитесь к ветеринару, если храп сопровождается:

  • вялостью,
  • худобой,
  • беспокойным поведением,
  • выделениями из носа или глаз.

Это может указывать на серьёзные проблемы — от воспаления до паразитарного заражения.

Что делать хозяину

Если храп собаки — новое явление или усиливается, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистом. Даже если окажется, что всё в порядке, вы будете спокойны.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе
Домашние животные
Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе Аудио 
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки
Домашние животные
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки Аудио 
Как продлить срок службы автокондиционера летом — советы автомехаников
Авто
Как продлить срок службы автокондиционера летом — советы автомехаников Аудио 
Популярное
Пресноводный монстр весом 300 кг: рыба, которая выходит на сушу

Арапайма — это не просто гигантская рыба Амазонки, но и хранитель древних мифов. Узнайте о её потрясающих способностях и истории выживания.

Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Этот океанский гигант имеет 9 мозгов, охотится на акул ночью и может вырасти до размеров автобуса
Историческая сенсация: Те-Каб-Чаак и его гробница ставят под сомнение всё, что мы знали о майя
Кошка уехала, а сердце осталось с вами: что происходит с животным после смены семьи
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Двигатель страдает каждое утро — и вы даже не замечаете: 5 привычек, которые его добивают
Свет пробил атмосферу ада: чужая планета выдала эффект, который бывает только на Земле
На МКС вырастили то, что на Земле почти невозможно получить — и это изменит медицину
На МКС вырастили то, что на Земле почти невозможно получить — и это изменит медицину
Последние материалы
Орландо Блум ответил на слухи о Кэти Перри и Джастине Трюдо с юмором
Странные причины замедленного созревания помидоров
Рекордный урожай, но цены на фисташки растут
Что привезти из Бижагос: уникальные традиции, ритуалы и гастрономия
В Англии с марта не выдали ни одной лицензии на выпуск бобров — The Guardian
Уксус улучшит работу стиральной машины
Почему холодный запуск опасен для двигателя: главные причины износа
Тренды 2025: какие джинсы сейчас в моде – полный обзор
Сколько раз в неделю тренироваться для максимальной пользы: советы от эксперта
Эти 7 способов помогут справиться с любым пятном на диване
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.