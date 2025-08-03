Храпит не просто так: когда собака подаёт сигнал о проблеме

Кинолог Голубев объяснил, почему собака может храпеть

Храп собаки может показаться забавным — особенно если питомец мирно посапывает на диване. Но, как и у людей, у животных за этим звуком могут скрываться серьёзные причины. Иногда это безобидно, а иногда — повод для визита к врачу.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Собака в отеле

Почему собака храпит и когда стоит идти к ветеринару

Храп может быть особенностью породы. Чаще всего громко спят собаки с плоскими мордами — мопсы, бульдоги, пекинесы. Их анатомия предрасполагает к такому дыханию, особенно во сне.

Также пес может похрапывать, если спит в неудобной позе или перенёс стресс — например, после переезда, громких звуков или длительного одиночества.

Когда храп — тревожный симптом

Но не всегда храп безобиден. Он может быть связан с:

полипами в носу,

неправильным прикусом,

лишним весом,

инфекциями дыхательных путей,

аллергией,

паразитами.

Если у собаки избыточный вес, храп может сопровождаться даже похрюкиванием — это уже признак нарушений в дыхании.

В каких случаях храп — повод для тревоги

Обратитесь к ветеринару, если храп сопровождается:

вялостью,

худобой,

беспокойным поведением,

выделениями из носа или глаз.

Это может указывать на серьёзные проблемы — от воспаления до паразитарного заражения.

Что делать хозяину

Если храп собаки — новое явление или усиливается, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистом. Даже если окажется, что всё в порядке, вы будете спокойны.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



