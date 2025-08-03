Храпит не просто так: когда собака подаёт сигнал о проблеме

Храп собаки может показаться забавным — особенно если питомец мирно посапывает на диване. Но, как и у людей, у животных за этим звуком могут скрываться серьёзные причины. Иногда это безобидно, а иногда — повод для визита к врачу.
Храп может быть особенностью породы. Чаще всего громко спят собаки с плоскими мордами — мопсы, бульдоги, пекинесы. Их анатомия предрасполагает к такому дыханию, особенно во сне.
Также пес может похрапывать, если спит в неудобной позе или перенёс стресс — например, после переезда, громких звуков или длительного одиночества.
Когда храп — тревожный симптом
Но не всегда храп безобиден. Он может быть связан с:
Если у собаки избыточный вес, храп может сопровождаться даже похрюкиванием — это уже признак нарушений в дыхании.
В каких случаях храп — повод для тревоги
Обратитесь к ветеринару, если храп сопровождается:
Это может указывать на серьёзные проблемы — от воспаления до паразитарного заражения.
Что делать хозяину
Если храп собаки — новое явление или усиливается, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистом. Даже если окажется, что всё в порядке, вы будете спокойны.
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