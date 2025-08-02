Молоко может навредить вашему коту — вот в чём опасность

Кошкам не хватает фермента для переваривания лактозы — мнение специалистов

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

У многих хозяев кошек до сих пор живёт в голове образ: пушистый любимец с удовольствием лакает молоко из блюдца.

Фото: flickr.com by Nicolas Suzor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Котёнок

Почему молоко — не для кошек: развенчиваем миф

Но в реальности такое угощение может навредить — особенно взрослым животным.

Почему молоко опасно для кошек

Главная проблема — лактоза. Это молочный сахар, который не переваривается у большинства кошек, потому что у них с возрастом исчезает нужный фермент. В результате появляются неприятные симптомы:

рвота,

диарея,

боль в животе.

Молоко = пицца для кошки

Даже если пищеварение не пострадает, молоко — это жирный продукт. Обычное блюдце молока для кошки по калорийности примерно как большая пицца для человека. Если предлагать его регулярно, у питомца может начаться ожирение и проблемы с обменом веществ.

Когда молоко всё же допустимо

Исключение — это совсем маленькие котята, оставшиеся без матери. Но даже им нельзя давать обычное коровье молоко:

нужен специальный заменитель кошачьего молока,

и только по рекомендации ветеринара.

Причём это временная мера, пока котёнок не перейдёт на твёрдую пищу.



Чем поить взрослую кошку

Ответ прост: только чистой водой. Это лучшее и единственное питьё, которое нужно взрослой кошке для здоровья и нормального пищеварения.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



