Молоко может навредить вашему коту — вот в чём опасность

У многих хозяев кошек до сих пор живёт в голове образ: пушистый любимец с удовольствием лакает молоко из блюдца.
Но в реальности такое угощение может навредить — особенно взрослым животным.
Почему молоко опасно для кошек
Главная проблема — лактоза. Это молочный сахар, который не переваривается у большинства кошек, потому что у них с возрастом исчезает нужный фермент. В результате появляются неприятные симптомы:
Молоко = пицца для кошки
Даже если пищеварение не пострадает, молоко — это жирный продукт. Обычное блюдце молока для кошки по калорийности примерно как большая пицца для человека. Если предлагать его регулярно, у питомца может начаться ожирение и проблемы с обменом веществ.
Когда молоко всё же допустимо
Исключение — это совсем маленькие котята, оставшиеся без матери. Но даже им нельзя давать обычное коровье молоко:
Причём это временная мера, пока котёнок не перейдёт на твёрдую пищу.
Чем поить взрослую кошку
Ответ прост: только чистой водой. Это лучшее и единственное питьё, которое нужно взрослой кошке для здоровья и нормального пищеварения.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Кошки не так независимы, как считается. Переезд и смена хозяев могут стать для них настоящей травмой. Узнайте, как им помочь адаптироваться.