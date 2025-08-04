Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрия Диброва заметили с молодой спутницей на фоне слухов о разводе
Оправдание артиста: почему Олег Майами сорвался на зрителя во время концерта
Пивные бутылки можно использовать в качестве декора
Хранить специи лучше в стеклянных банках с плотной крышкой в шкафу
Жанна Кальман пила вино и ела килограмм шоколада в неделю до 122 лет
ГИБДД: приоритет между спецмашинами на перекрёстке не установлен
Росатом уступает? Китай становится главным конкурентом на рынке атомных электростанций
Ослепшего и оглохшего Ивана Краско могут определить в хоспис
Тренч уже не офисный дресс-код: 5 дерзких образов на каждый день

Как чистить собаке зубы без нервов и укусов: пошаговая инструкция с полезными лайфхаками

Зубной налёт у собак может привести к пародонтозу и воспалению дёсен
4:01
Зоосфера

Здоровье полости рта напрямую влияет на общее самочувствие собаки. Зубной налёт — это не только источник неприятного запаха, но и предвестник серьёзных заболеваний десен. Чтобы избежать проблем, важно регулярно чистить зубы питомцу и научить его спокойно относиться к этой процедуре.

Чистка зубов собаке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка зубов собаке

Зачем чистить собаке зубы

Даже если собака питается сухим кормом и получает лакомства для жевания, налёт всё равно образуется. Через 48 часов после чистки бактерии восстанавливают микрофлору, и начинается новый цикл накопления налёта. Без ухода это приводит к воспалениям, кровоточивости дёсен, образованию зубного камня и пародонтозу.

Особенно уязвимы мелкие породы и пожилые животные. Их зубы расположены тесно, промежутков почти нет, а прикус может быть нарушен. В этих случаях налёт появляется быстрее.

Основные средства и инструменты

Щётки и их аналоги

  • Обычная зубная щётка для собак - подбирается по размеру пасти. Для новичков — мягкая и маленькая.

  • Напальчник - подходит для маленьких собак, выглядит менее пугающе.

  • Зубные салфетки - мягко массируют дёсны и очищают зубы. Удобны в использовании.

Паста и дополнительные средства

  • Специальная паста - безопасна для проглатывания, не пенится и не содержит токсичных добавок. Пасту для людей использовать нельзя.

  • Гели, спреи, пены - помогают дополнительно освежить дыхание и отбелить зубы.

  • Полоскания и растворы - служат профилактикой, но не заменяют щётку и пасту.

Как приучить собаку к чистке

Начинайте с 6-7 месяцев, когда у щенка уже постоянные зубы. Подготовка включает несколько этапов:

  • Выберите спокойное время и тихое место.

  • Познакомьте собаку с пастой — дайте облизать, похвалите.

  • Потренируйтесь прикасаться к губам и дёснам.

  • Дайте понюхать и "попробовать" щётку.

  • Начинайте с передних зубов — мягкими круговыми движениями.

  • Постепенно переходите к задним и внутренним поверхностям.

  • После чистки — обязательно похвала и лакомство.

Если собака устала или нервничает — сделайте перерыв.

Как часто чистить зубы

  • Домашняя чистка - желательно каждый день, минимум 3 раза в неделю.

  • Профосмотр у ветеринара — раз в год (или каждые полгода для мелких пород).

  • Профессиональная санация - по показаниям или при видимом налёте.

Дополнительные методы ухода

Игрушки для жевания

Специальные прорезиненные игрушки с ворсинками массируют дёсны и очищают зубы во время игры.

Лакомства и кости

  • Косточки из сухожилий - снимают налёт, укрепляют дёсны.

  • Жевательные лакомства - X-образная форма, текстура и ферментативный состав помогают очистить зубы и нейтрализовать запах.

Состав таких продуктов может включать:

  • триполифосфат натрия - препятствует отложению кальция;

  • сульфат цинка - замедляет образование камня.

Подбирать лакомства следует с учётом диеты и рекомендаций ветеринара.

Профессиональная чистка зубов

Когда и как проводят санацию

Санация проводится под лёгкой анестезией, с использованием ультразвука или ручных инструментов. Это безболезненно, но снижает стресс для животного. После процедуры питомца наблюдают в стационаре и возвращают домой в тот же день.

Когда обращаться к врачу

  • Образование тёмного налёта или камня;

  • неприятный запах из пасти;

  • вялость, отказ от еды;

  • кариес, гингивит, воспаления.

Своевременное обращение к специалисту поможет сохранить зубы и избежать серьёзных осложнений.

Уточнения

Пародонто́з - устаревший термин, означающий глубокое поражение околозубной ткани (пародонта) — пародонтит с агрессивным течением.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование
Домашние животные
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование Аудио 
Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице
Домашние животные
Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице Аудио 
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Новости спорта
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Сергей Милешкин Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Мамины запасы отдыхают: закрутка, которую вы точно не забудете — баклажаны, как из ресторана
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Последние материалы
Учёные допустили существование жизни под поверхностью Марса, Европы и Энцелада
В США полагают, что Китай побеждает в торговом противостоянии
Врачи предупредили об опасности похода в туалет на всякий случай
Три действия за рулем ускоряют износ автомобиля и увеличивают расходы
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени
Сестра покойной жены Лиама Нисона поддержала его отношения с Памелой Андерсон
Отпуск в Геленджике с ребёнком в 2025 году обошёлся в 420 тысяч рублей
Южная Корея демонтировала громкоговорители с K-pop на границе с КНДР
Эти 5 вещей делают кухню неопрятной и неуютной
Госдума против коллекторов: сможет ли система онлайн-взыскания решить проблему долгов за ЖКХ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.