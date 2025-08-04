Как чистить собаке зубы без нервов и укусов: пошаговая инструкция с полезными лайфхаками

Зубной налёт у собак может привести к пародонтозу и воспалению дёсен

4:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Здоровье полости рта напрямую влияет на общее самочувствие собаки. Зубной налёт — это не только источник неприятного запаха, но и предвестник серьёзных заболеваний десен. Чтобы избежать проблем, важно регулярно чистить зубы питомцу и научить его спокойно относиться к этой процедуре.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чистка зубов собаке

Зачем чистить собаке зубы

Даже если собака питается сухим кормом и получает лакомства для жевания, налёт всё равно образуется. Через 48 часов после чистки бактерии восстанавливают микрофлору, и начинается новый цикл накопления налёта. Без ухода это приводит к воспалениям, кровоточивости дёсен, образованию зубного камня и пародонтозу.

Особенно уязвимы мелкие породы и пожилые животные. Их зубы расположены тесно, промежутков почти нет, а прикус может быть нарушен. В этих случаях налёт появляется быстрее.

Основные средства и инструменты

Щётки и их аналоги

Обычная зубная щётка для собак - подбирается по размеру пасти. Для новичков — мягкая и маленькая.

Напальчник - подходит для маленьких собак, выглядит менее пугающе.

Зубные салфетки - мягко массируют дёсны и очищают зубы. Удобны в использовании.

Паста и дополнительные средства

Специальная паста - безопасна для проглатывания, не пенится и не содержит токсичных добавок. Пасту для людей использовать нельзя.

Гели, спреи, пены - помогают дополнительно освежить дыхание и отбелить зубы.

Полоскания и растворы - служат профилактикой, но не заменяют щётку и пасту.

Как приучить собаку к чистке

Начинайте с 6-7 месяцев, когда у щенка уже постоянные зубы. Подготовка включает несколько этапов:

Выберите спокойное время и тихое место.

Познакомьте собаку с пастой — дайте облизать, похвалите.

Потренируйтесь прикасаться к губам и дёснам.

Дайте понюхать и "попробовать" щётку.

Начинайте с передних зубов — мягкими круговыми движениями.

Постепенно переходите к задним и внутренним поверхностям.

После чистки — обязательно похвала и лакомство.

Если собака устала или нервничает — сделайте перерыв.

Как часто чистить зубы

Домашняя чистка - желательно каждый день, минимум 3 раза в неделю.

Профосмотр у ветеринара — раз в год (или каждые полгода для мелких пород).

Профессиональная санация - по показаниям или при видимом налёте.

Дополнительные методы ухода

Игрушки для жевания

Специальные прорезиненные игрушки с ворсинками массируют дёсны и очищают зубы во время игры.

Лакомства и кости

Косточки из сухожилий - снимают налёт, укрепляют дёсны.

Жевательные лакомства - X-образная форма, текстура и ферментативный состав помогают очистить зубы и нейтрализовать запах.

Состав таких продуктов может включать:

триполифосфат натрия - препятствует отложению кальция;

сульфат цинка - замедляет образование камня.

Подбирать лакомства следует с учётом диеты и рекомендаций ветеринара.

Профессиональная чистка зубов

Когда и как проводят санацию

Санация проводится под лёгкой анестезией, с использованием ультразвука или ручных инструментов. Это безболезненно, но снижает стресс для животного. После процедуры питомца наблюдают в стационаре и возвращают домой в тот же день.

Когда обращаться к врачу

Образование тёмного налёта или камня;

неприятный запах из пасти;

вялость, отказ от еды;

кариес, гингивит, воспаления.

Своевременное обращение к специалисту поможет сохранить зубы и избежать серьёзных осложнений.

Уточнения

Пародонто́з - устаревший термин, означающий глубокое поражение околозубной ткани (пародонта) — пародонтит с агрессивным течением.

