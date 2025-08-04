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Кошка здорова, пока правильно питается: как рацион влияет на активность и долголетие

Кошкам необходим животный белок — организм не усваивает растительную пищу
3:20
Зоосфера

Правильное питание — основа здоровья и долголетия домашней кошки. Понимание потребностей питомца и знание базовых принципов кормления позволяют обеспечить животному комфортную жизнь. Рассказываем, чем и как кормить кошку, чтобы сохранить её активность и здоровье.

Кошка ест овощи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест овощи

Почему кошки — облигатные хищники

Домашние кошки, как и их дикие сородичи, — настоящие хищники. Их организм устроен так, что главные питательные вещества они получают из мяса. Это подтверждают:

  • строение зубов, приспособленных для разрывания и разрезания, а не пережевывания;

  • короткий пищеварительный тракт;

  • слабое усвоение растительной пищи.

Даже при отсутствии голода кошка будет демонстрировать охотничьи повадки — это врождённое поведение, а не признак нехватки еды. Рацион должен быть ориентирован на высокое содержание животного белка.

Что нужно кошке для полноценного питания

Белки

Это основной строительный материал организма. Белки участвуют в поддержании работы костей, мышц, связок и кожи. Кошки чувствуют вкус аминокислот и выбирают пищу с их высоким содержанием.

Особенно важны незаменимые аминокислоты, которые кошки не могут синтезировать самостоятельно:

  • таурин;

  • аргинин;

  • метионин.

Жиры

Жир — источник энергии и компонент, поддерживающий здоровье кожи, шерсти и иммунной системы. Важные жирные кислоты:

  • омега-3;

  • омега-6, включая линолевую и арахидоновую.

Недостаток жиров может вызвать слабый рост, сухость шерсти и ослабление защитных функций организма.

Витамины

Они необходимы для:

  • клеточной регуляции;

  • поддержания иммунитета;

  • роста и развития.

Особое внимание следует уделять витаминам группы B, A, D и E.

Минералы

Минеральные вещества участвуют в обмене веществ, формировании костей и регуляции кислотно-щелочного баланса. Важны не только сами элементы, но и их баланс в рационе.

Углеводы

Кошкам не требуется большое количество углеводов. Они получают нужную норму из корма — добавлять что-то дополнительно не нужно.

Вода

Чистая вода должна быть всегда доступна. Это особенно важно при кормлении сухими рационами.

Как правильно кормить кошку

  • Ориентируйтесь на возраст, вес и активность питомца.

  • Взрослым кошкам достаточно 3-4 кормлений в день.

  • Используйте рекомендации на упаковке корма — они учитывают все потребности.

  • Кошкам старшего возраста или с хроническими заболеваниями подбирайте рацион только после консультации с ветеринаром.

  • Следите за весом и состоянием шерсти — они отражают качество питания.

  • Не забывайте про доступ к свежей воде вне зависимости от рациона.

Чем ближе к природе — тем лучше

Высокое содержание животного белка и минимум растительных компонентов в корме — залог здорового пищеварения и крепкого иммунитета. Беззерновые промышленные рационы приближены к естественному меню диких кошек и подходят большинству домашних питомцев.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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