Кошка здорова, пока правильно питается: как рацион влияет на активность и долголетие

Правильное питание — основа здоровья и долголетия домашней кошки. Понимание потребностей питомца и знание базовых принципов кормления позволяют обеспечить животному комфортную жизнь. Рассказываем, чем и как кормить кошку, чтобы сохранить её активность и здоровье.
Домашние кошки, как и их дикие сородичи, — настоящие хищники. Их организм устроен так, что главные питательные вещества они получают из мяса. Это подтверждают:
строение зубов, приспособленных для разрывания и разрезания, а не пережевывания;
короткий пищеварительный тракт;
слабое усвоение растительной пищи.
Даже при отсутствии голода кошка будет демонстрировать охотничьи повадки — это врождённое поведение, а не признак нехватки еды. Рацион должен быть ориентирован на высокое содержание животного белка.
Это основной строительный материал организма. Белки участвуют в поддержании работы костей, мышц, связок и кожи. Кошки чувствуют вкус аминокислот и выбирают пищу с их высоким содержанием.
Особенно важны незаменимые аминокислоты, которые кошки не могут синтезировать самостоятельно:
таурин;
аргинин;
метионин.
Жир — источник энергии и компонент, поддерживающий здоровье кожи, шерсти и иммунной системы. Важные жирные кислоты:
омега-3;
омега-6, включая линолевую и арахидоновую.
Недостаток жиров может вызвать слабый рост, сухость шерсти и ослабление защитных функций организма.
Они необходимы для:
клеточной регуляции;
поддержания иммунитета;
роста и развития.
Особое внимание следует уделять витаминам группы B, A, D и E.
Минеральные вещества участвуют в обмене веществ, формировании костей и регуляции кислотно-щелочного баланса. Важны не только сами элементы, но и их баланс в рационе.
Кошкам не требуется большое количество углеводов. Они получают нужную норму из корма — добавлять что-то дополнительно не нужно.
Чистая вода должна быть всегда доступна. Это особенно важно при кормлении сухими рационами.
Ориентируйтесь на возраст, вес и активность питомца.
Взрослым кошкам достаточно 3-4 кормлений в день.
Используйте рекомендации на упаковке корма — они учитывают все потребности.
Кошкам старшего возраста или с хроническими заболеваниями подбирайте рацион только после консультации с ветеринаром.
Следите за весом и состоянием шерсти — они отражают качество питания.
Не забывайте про доступ к свежей воде вне зависимости от рациона.
Высокое содержание животного белка и минимум растительных компонентов в корме — залог здорового пищеварения и крепкого иммунитета. Беззерновые промышленные рационы приближены к естественному меню диких кошек и подходят большинству домашних питомцев.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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