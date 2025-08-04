Ваша собака ждёт щенков? Вот как стать для неё надёжной опорой в важный период

Беременность у собак длится от 58 до 68 дней — данные ветеринаров

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Беременность — важный и чувствительный этап в жизни собаки, требующий внимания, заботы и понимания со стороны владельца. Здоровое питание, регулярные прогулки и контроль за состоянием здоровья помогут будущей маме перенести этот период спокойно и безопасно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина с щенком койота на плоту

Как понять, что собака беременна

Одним из первых признаков беременности становится изменение поведения: питомец становится спокойнее, может отказаться от длительных прогулок и проявлять меньшую активность. Лучше избегать игр с другими собаками и гулять на поводке.

На ранних сроках точную информацию дают:

УЗИ - с 21 дня;

анализ крови - с 21-25 дня по уровню прогестерона;

рентгенография - с 42 дня, позволяет оценить количество плодов и их положение.

Сколько длится беременность у собак

Беременность у большинства пород длится от 58 до 68 дней, в среднем — 63. Срок зависит от породы и количества щенков: чем больше потомство, тем раньше начинаются роды. У мелких пород щенков обычно меньше — от одного до трёх.

Важно помнить: любые кровянистые выделения в этот период — повод немедленно обратиться к ветеринару.

Уход за собакой во время беременности

Перед планируемой вязкой стоит:

сдать общий анализ крови и мочи;

провести УЗИ брюшной полости;

пройти дегельминтизацию и вакцинацию до вязки;

проверить состояние ушей, десен, параанальных желез;

определить оптимальный период для спаривания.

Во время беременности любые лекарства назначаются только ветеринаром.

Прогулки и гигиена

На ранних сроках допустимы обычные прогулки — свежий воздух полезен. На поздних — прогулки сокращают до 20 минут 2-3 раза в день.

Гигиенический уход сводится к мытью лап и уходу за глазами и ушами. Часто купать беременную собаку не рекомендуется.

Подготовка к родам

Важно заранее подготовить место, где будут проходить роды. Оно должно быть:

в тихом, укромном уголке;

разделено на две зоны — для родов и выгула щенков;

комфортным и безопасным для матери, но недоступным для малышей.

Также следует заранее проконсультироваться с ветеринаром.

Как понять, что начинаются роды

Предвестники:

За 1-3 дня — отходит слизистая пробка. Молочные железы набухают, появляется молозиво. За сутки до родов температура падает до 36,5-37 °C. Схватки — от нескольких часов до суток. Отходят околоплодные воды. Щенки появляются по очереди с интервалом от 15 минут до 2 часов. После каждого — выходит послед.

Мама вылизывает щенков, они начинают сосать молоко. Слабым можно немного помочь.

Когда нужна помощь ветеринара

Если роды затянулись или возникают осложнения:

слабая родовая деятельность;

неправильное положение щенка;

крупные плоды и узкие родовые пути.

Врач может провести стимуляцию, помочь вручную или сделать кесарево сечение. Лучше заранее договориться с клиникой и иметь под рукой телефон специалиста.

Ложная беременность

Иногда собака ведет себя как беременная, даже если вязки не было. Это может сопровождаться набуханием молочных желез, гнездовым поведением. Такое состояние требует осмотра у ветеринара, чтобы избежать осложнений.

Как обеспечить комфортную беременность

заботьтесь о физическом и психологическом состоянии собаки;

проявляйте терпение — например, к возможному недержанию;

реагируйте на любые признаки недомогания — это важно для здоровья будущей мамы и щенков.

Уточнения

Бере́менность - физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.

