Ваша собака ждёт щенков? Вот как стать для неё надёжной опорой в важный период

Беременность — важный и чувствительный этап в жизни собаки, требующий внимания, заботы и понимания со стороны владельца. Здоровое питание, регулярные прогулки и контроль за состоянием здоровья помогут будущей маме перенести этот период спокойно и безопасно.
Одним из первых признаков беременности становится изменение поведения: питомец становится спокойнее, может отказаться от длительных прогулок и проявлять меньшую активность. Лучше избегать игр с другими собаками и гулять на поводке.
На ранних сроках точную информацию дают:
УЗИ - с 21 дня;
анализ крови - с 21-25 дня по уровню прогестерона;
рентгенография - с 42 дня, позволяет оценить количество плодов и их положение.
Беременность у большинства пород длится от 58 до 68 дней, в среднем — 63. Срок зависит от породы и количества щенков: чем больше потомство, тем раньше начинаются роды. У мелких пород щенков обычно меньше — от одного до трёх.
Важно помнить: любые кровянистые выделения в этот период — повод немедленно обратиться к ветеринару.
Перед планируемой вязкой стоит:
сдать общий анализ крови и мочи;
провести УЗИ брюшной полости;
пройти дегельминтизацию и вакцинацию до вязки;
проверить состояние ушей, десен, параанальных желез;
определить оптимальный период для спаривания.
Во время беременности любые лекарства назначаются только ветеринаром.
На ранних сроках допустимы обычные прогулки — свежий воздух полезен. На поздних — прогулки сокращают до 20 минут 2-3 раза в день.
Гигиенический уход сводится к мытью лап и уходу за глазами и ушами. Часто купать беременную собаку не рекомендуется.
Важно заранее подготовить место, где будут проходить роды. Оно должно быть:
в тихом, укромном уголке;
разделено на две зоны — для родов и выгула щенков;
комфортным и безопасным для матери, но недоступным для малышей.
Также следует заранее проконсультироваться с ветеринаром.
Предвестники:
За 1-3 дня — отходит слизистая пробка.
Молочные железы набухают, появляется молозиво.
За сутки до родов температура падает до 36,5-37 °C.
Схватки — от нескольких часов до суток.
Отходят околоплодные воды.
Щенки появляются по очереди с интервалом от 15 минут до 2 часов.
После каждого — выходит послед.
Мама вылизывает щенков, они начинают сосать молоко. Слабым можно немного помочь.
Если роды затянулись или возникают осложнения:
слабая родовая деятельность;
неправильное положение щенка;
крупные плоды и узкие родовые пути.
Врач может провести стимуляцию, помочь вручную или сделать кесарево сечение. Лучше заранее договориться с клиникой и иметь под рукой телефон специалиста.
Иногда собака ведет себя как беременная, даже если вязки не было. Это может сопровождаться набуханием молочных желез, гнездовым поведением. Такое состояние требует осмотра у ветеринара, чтобы избежать осложнений.
заботьтесь о физическом и психологическом состоянии собаки;
проявляйте терпение — например, к возможному недержанию;
реагируйте на любые признаки недомогания — это важно для здоровья будущей мамы и щенков.
Бере́менность - физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.