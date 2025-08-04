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Собаки видят мир носом: какие ароматы вызывают у питомцев стресс и отвращение

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3:28
Зоосфера

Чувство обоняния — главный способ, с помощью которого собаки исследуют мир. Их нос способен уловить в сотни раз больше запахов, чем человеческий. Некоторые ароматы вызывают у питомцев интерес, другие — раздражение или даже страх. Разберёмся, какие запахи собаки не любят и почему это важно учитывать.

Бигль
Фото: flickr.com by Ruth Ellison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бигль

Как собаки воспринимают запахи

Обоняние у собак развито благодаря строению носовой полости и устройству мозга. У них в десятки раз больше обонятельных рецепторов, чем у человека. Площадь чувствительной слизистой — до 400 см², у человека — лишь 10.

Когда молекулы запаха попадают в нос, они взаимодействуют с ворсинками обонятельных клеток. Эти сигналы обрабатываются в мозге, и животное мгновенно "распознаёт" аромат. Впечатляющий факт — некоторые собаки чувствуют запахи на расстоянии до 20 км.

Запахи, которые нравятся собакам

Собаки обожают ароматы:

  • пищи и корма;

  • других животных;

  • людей, особенно владельца;

  • природных объектов (земля, растения);

  • некоторых эфирных масел, например, аниса.

Приятный запах может вызывать у собаки азарт, радость, желание играть или исследовать территорию.

Какие запахи неприятны собакам и почему

Некоторые резкие запахи могут раздражать чувствительный нос собаки, вызывать стресс или даже дискомфорт:

  • Цитрусовые: большинство эфирных масел цитрусов раздражают обоняние. Исключение — запах лимона, который некоторые собаки переносят спокойно;

  • Эфирные масла и мази: слишком резкие, могут вызвать слезотечение или кашель;

  • Уксус: вызывает раздражение дыхательных путей;

  • Кофе, духи, табак: слишком концентрированные, "бьют" по обонянию;

  • Алкоголь: резкий спиртовой запах вызывает отторжение.

Опасные запахи: что может навредить

Некоторые вещества не просто неприятны — они могут быть токсичны для питомца:

  • Бытовая химия: хлор, аммиак, растворители, стеклоочистители и прочие испарения могут повредить слизистые;

  • Аэрозоли и спреи: часто содержат аллергены и токсичные соединения;

  • Металлы: специфический металлический запах тоже вызывает неприязнь.

При строительстве вольеров и подборе мисок стоит учитывать запах металла — не все материалы подойдут питомцу.

Когда неприятные запахи могут быть полезны

Сильные ароматы используют для коррекции поведения:

  • Для отучения от туалета в доме - место можно обработать уксусом или спиртом;

  • Чтобы питомец не копал клумбы - высадите лаванду, мяту или цитрусовые культуры;

  • При нарушении границ участка - забор можно обработать эфирным маслом цитруса.

Важно использовать только безопасные концентрации и избегать синтетических составов.

Индивидуальное восприятие запахов

Восприятие запахов у собак — дело не только физиологии, но и опыта. Питомцы, знакомые с разными ароматами, реагируют спокойнее. Поэтому:

  • больше гуляйте в новых местах;

  • позволяйте собаке исследовать окружающее;

  • следите за реакцией на резкие запахи.

И не забывайте: здоровье и правильное питание напрямую влияют на чувствительность обоняния.

Уточнения

Обоня́ние - ощущение запаха, способность определять запах веществ, разновидность хеморецепции.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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