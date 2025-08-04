Собаки видят мир носом: какие ароматы вызывают у питомцев стресс и отвращение

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3:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чувство обоняния — главный способ, с помощью которого собаки исследуют мир. Их нос способен уловить в сотни раз больше запахов, чем человеческий. Некоторые ароматы вызывают у питомцев интерес, другие — раздражение или даже страх. Разберёмся, какие запахи собаки не любят и почему это важно учитывать.

Фото: flickr.com by Ruth Ellison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бигль

Как собаки воспринимают запахи

Обоняние у собак развито благодаря строению носовой полости и устройству мозга. У них в десятки раз больше обонятельных рецепторов, чем у человека. Площадь чувствительной слизистой — до 400 см², у человека — лишь 10.

Когда молекулы запаха попадают в нос, они взаимодействуют с ворсинками обонятельных клеток. Эти сигналы обрабатываются в мозге, и животное мгновенно "распознаёт" аромат. Впечатляющий факт — некоторые собаки чувствуют запахи на расстоянии до 20 км.

Запахи, которые нравятся собакам

Собаки обожают ароматы:

пищи и корма;

других животных;

людей, особенно владельца;

природных объектов (земля, растения);

некоторых эфирных масел, например, аниса.

Приятный запах может вызывать у собаки азарт, радость, желание играть или исследовать территорию.

Какие запахи неприятны собакам и почему

Некоторые резкие запахи могут раздражать чувствительный нос собаки, вызывать стресс или даже дискомфорт:

Цитрусовые : большинство эфирных масел цитрусов раздражают обоняние. Исключение — запах лимона, который некоторые собаки переносят спокойно;

Эфирные масла и мази : слишком резкие, могут вызвать слезотечение или кашель;

Уксус : вызывает раздражение дыхательных путей;

Кофе, духи, табак : слишком концентрированные, "бьют" по обонянию;

Алкоголь: резкий спиртовой запах вызывает отторжение.

Опасные запахи: что может навредить

Некоторые вещества не просто неприятны — они могут быть токсичны для питомца:

Бытовая химия : хлор, аммиак, растворители, стеклоочистители и прочие испарения могут повредить слизистые;

Аэрозоли и спреи : часто содержат аллергены и токсичные соединения;

Металлы: специфический металлический запах тоже вызывает неприязнь.

При строительстве вольеров и подборе мисок стоит учитывать запах металла — не все материалы подойдут питомцу.

Когда неприятные запахи могут быть полезны

Сильные ароматы используют для коррекции поведения:

Для отучения от туалета в доме - место можно обработать уксусом или спиртом;

Чтобы питомец не копал клумбы - высадите лаванду, мяту или цитрусовые культуры;

При нарушении границ участка - забор можно обработать эфирным маслом цитруса.

Важно использовать только безопасные концентрации и избегать синтетических составов.

Индивидуальное восприятие запахов

Восприятие запахов у собак — дело не только физиологии, но и опыта. Питомцы, знакомые с разными ароматами, реагируют спокойнее. Поэтому:

больше гуляйте в новых местах;

позволяйте собаке исследовать окружающее;

следите за реакцией на резкие запахи.

И не забывайте: здоровье и правильное питание напрямую влияют на чувствительность обоняния.

Уточнения

Обоня́ние - ощущение запаха, способность определять запах веществ, разновидность хеморецепции.

