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Прячется, шипит, не играет: вот что делать, если поведение кошки резко изменилось

Учёные: кошки не способны обижаться — у них отсутствует абстрактное мышление
3:15
Зоосфера

Многие владельцы уверены, что их кошки умеют обижаться. При малейшем изменении поведения питомца они начинают анализировать: не затаила ли она обиду? Однако с научной точки зрения у кошек нет такого понятия. То, что мы воспринимаем как эмоции, часто является проявлением инстинктивного поведения.

Подозрительный взгляд кошки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подозрительный взгляд кошки

Почему кошкам недоступна "обида" как эмоция

Чтобы испытывать обиду, нужно обладать абстрактным мышлением. Это способность понимать связи между событиями, делать обобщения, рассуждать о невидимых вещах. Человек, например, может понять, что боль в животе — это проблема желудка, и принять таблетку.

У животных мышление конкретное. Они просто чувствуют боль — и стараются её избежать, прячась или меняя поведение. Представить причину, которой они не видят, кошки не могут. Поэтому чувства, подобные обиде или вине, им недоступны.

Что такое обида у человека

С психологической точки зрения обида — это не одна эмоция, а целый коктейль: гнев, разочарование, жалость к себе. Она возникает как реакция на несправедливость и часто направлена на то, чтобы повлиять на другого.

Если попытаться перенести эту схему на поведение кошки, получится следующее: хозяин уехал в отпуск, кошка "почувствовала грусть", "поняла", что виноват он, и "решила" мстить после его возвращения. Это слишком сложная цепочка для животного, у которого нет абстрактного мышления.

Как человек распознаёт "обиду" у кошки

Чаще всего обиду кошке приписывают из-за непривычного поведения:

  • прячется;

  • не подходит;

  • отказывается от игр;

  • избегает контакта.

Но такие реакции могут быть связаны с другими причинами, и важно их понимать.

Почему кошка может "обидеться"

Нехватка внимания

Если кошке скучно, она будет пытаться донести это до владельца. Игнор может восприниматься как обида. Решение простое — больше играть с питомцем, особенно если он остаётся дома один.

Грубость со стороны человека

Нетипичное поведение, например резкие движения или громкие звуки, могут напугать кошку. В ответ она будет избегать контакта, что также воспринимается как обида.

Ревность

Появление ребёнка или другого животного может стать стрессом. Кошка может защищать свою территорию, демонстрировать "обиженность", но по сути это инстинктивная реакция.

Когда кошке нужно уединение

Иногда животное прячется в шкаф, уходит на шкаф или холодильник — и человек считает, что "обиделась". На деле кошке просто нужно уединение.

Как одиночники по природе, они устают от шума и общения. Уход в укрытие — способ восстановить внутреннее равновесие.

Что делать, если кошка "обиделась"

  1. Понаблюдайте за питомцем.

  2. Определите, связано ли поведение с внешними обстоятельствами или внутренним состоянием.

  3. Не стоит сразу искать причины в интернете — лучше проконсультироваться с ветеринаром.

  4. Если с физическим здоровьем всё в порядке, обратитесь к зоопсихологу.

Уточнения

Абстрактное мышление - один из видов человеческого мышления, который заключается в образовании абстрактных понятий и оперировании ими.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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