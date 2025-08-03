Насекомые против собак: один укус — и здоровье под угрозой, особенно летом и весной

Прогулки на природе — неотъемлемая часть полноценной жизни собаки. Они улучшают физическое и эмоциональное состояние питомца, укрепляют связь с хозяином и позволяют тратить накопленную энергию. Однако есть и обратная сторона: на свежем воздухе собака может столкнуться с опасными насекомыми и паразитами. Чтобы защитить любимца, важно знать, кого стоит остерегаться и как действовать при укусе.
На улице собаку могут подстерегать два типа паразитов:
Внешние - клещи, комары, оводы, мошки, слепни, пчёлы, осы, шмели.
Внутренние - попадают в организм при облизывании загрязнённых предметов, питье из луж или поедании заражённой травы и насекомых.
Особую опасность представляют клещи — они переносят пироплазмоз (бабезиоз), нередко смертельно опасный без своевременного лечения.
Весна — осень: клещи начинают проявлять активность уже с марта.
Май и лето: шмели, пчёлы, осы и шершни становятся особенно агрессивными.
Жаркие дни: активны слепни.
Вблизи воды и на болотах: мошки и комары.
Клещи обитают на низкой траве и кустах, а не на деревьях. Их можно встретить в парках, лесах, скверах, даже на газонах в городе.
Комары: покраснение, зуд, небольшая припухлость. Собака может вылизывать место укуса.
Пчёлы и осы: отёк, боль, возможно жало в коже. При укусах в область морды возможны затруднения дыхания.
Клещи: маленькое вздутие, точка или пятнышко на коже. Возможны вялость, жар, потемнение мочи — особенно при пироплазмозе.
Комары и мошки: обработайте место укуса антисептиком, при сильной реакции — проконсультируйтесь с ветеринаром по поводу антигистаминных средств.
Пчела: аккуратно извлеките жало, не раздавив капсулу с ядом.
Оса/шершень: попробуйте выдавить пару капель крови, затем приложите холод.
Клещ: извлеките с помощью специального инструмента (клещевёрта, пинцета), не давите на тело паразита. После извлечения обработайте рану и сдайте клеща на анализ.
В случае резких симптомов — одышки, рвоты, нарушений координации, сильного отёка — немедленно обратитесь в ветеринарную клинику.
Чаще всего насекомые кусают участки с тонкой кожей:
живот;
пах;
внутренняя сторона бедра;
подмышки;
за ушами;
морда, уши, глаза;
сгибы лап.
Голодный - 1-5 мм, тёмный и плоский.
Напившийся крови - до 1 см, светлеет, становится выпуклым.
Извлекать клеща должен ветеринар, но если это невозможно — делайте это аккуратно и в перчатках. После удаления клеща обязательно сдайте его на исследование.
Капли на холку, спреи, ошейники - подбираются строго по весу и возрасту питомца.
После нанесения средства не давайте собаке вылизывать себя и временно ограничьте контакты с другими животными.
Народные методы неэффективны - используйте только ветеринарно одобренные препараты.
Прочёсывайте собаку гребнем, особенно с длинной шерстью.
Обращайте внимание на уязвимые зоны.
Защита от насекомых — важная часть ухода за питомцем в тёплое время года. Своевременная профилактика и внимательность могут уберечь собаку от серьёзных болезней и осложнений.
Насеко́мые — класс беспозвоночных членистоногих животных.
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