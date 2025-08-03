Насекомые против собак: один укус — и здоровье под угрозой, особенно летом и весной

Отёк, зуд и потемнение мочи у собаки могут быть признаками укуса клеща

4:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прогулки на природе — неотъемлемая часть полноценной жизни собаки. Они улучшают физическое и эмоциональное состояние питомца, укрепляют связь с хозяином и позволяют тратить накопленную энергию. Однако есть и обратная сторона: на свежем воздухе собака может столкнуться с опасными насекомыми и паразитами. Чтобы защитить любимца, важно знать, кого стоит остерегаться и как действовать при укусе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака на ферме с курами

Какие насекомые и паразиты представляют опасность

На улице собаку могут подстерегать два типа паразитов:

Внешние - клещи, комары, оводы, мошки, слепни, пчёлы, осы, шмели.

Внутренние - попадают в организм при облизывании загрязнённых предметов, питье из луж или поедании заражённой травы и насекомых.

Особую опасность представляют клещи — они переносят пироплазмоз (бабезиоз), нередко смертельно опасный без своевременного лечения.

Когда и где активны насекомые

Весна — осень : клещи начинают проявлять активность уже с марта.

Май и лето : шмели, пчёлы, осы и шершни становятся особенно агрессивными.

Жаркие дни : активны слепни.

Вблизи воды и на болотах: мошки и комары.

Клещи обитают на низкой траве и кустах, а не на деревьях. Их можно встретить в парках, лесах, скверах, даже на газонах в городе.

Признаки укуса и первая помощь

Как распознать укус

Комары : покраснение, зуд, небольшая припухлость. Собака может вылизывать место укуса.

Пчёлы и осы : отёк, боль, возможно жало в коже. При укусах в область морды возможны затруднения дыхания.

Клещи: маленькое вздутие, точка или пятнышко на коже. Возможны вялость, жар, потемнение мочи — особенно при пироплазмозе.

Что делать при укусе

Комары и мошки : обработайте место укуса антисептиком, при сильной реакции — проконсультируйтесь с ветеринаром по поводу антигистаминных средств.

Пчела : аккуратно извлеките жало, не раздавив капсулу с ядом.

Оса/шершень : попробуйте выдавить пару капель крови, затем приложите холод.

Клещ: извлеките с помощью специального инструмента (клещевёрта, пинцета), не давите на тело паразита. После извлечения обработайте рану и сдайте клеща на анализ.

В случае резких симптомов — одышки, рвоты, нарушений координации, сильного отёка — немедленно обратитесь в ветеринарную клинику.

Как и где искать укусы

Чаще всего насекомые кусают участки с тонкой кожей:

живот;

пах;

внутренняя сторона бедра;

подмышки;

за ушами;

морда, уши, глаза;

сгибы лап.

Как выглядит клещ

Голодный - 1-5 мм, тёмный и плоский.

Напившийся крови - до 1 см, светлеет, становится выпуклым.

Извлекать клеща должен ветеринар, но если это невозможно — делайте это аккуратно и в перчатках. После удаления клеща обязательно сдайте его на исследование.

Как защитить собаку от укусов

Профилактика

Капли на холку, спреи, ошейники - подбираются строго по весу и возрасту питомца.

После нанесения средства не давайте собаке вылизывать себя и временно ограничьте контакты с другими животными.

Народные методы неэффективны - используйте только ветеринарно одобренные препараты.

Осмотр после прогулки

Прочёсывайте собаку гребнем , особенно с длинной шерстью.

Обращайте внимание на уязвимые зоны.

Защита от насекомых — важная часть ухода за питомцем в тёплое время года. Своевременная профилактика и внимательность могут уберечь собаку от серьёзных болезней и осложнений.

Уточнения

Насеко́мые — класс беспозвоночных членистоногих животных.

