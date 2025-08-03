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Паук с аквалангом: как восьминогий ныряльщик построил себе базу на дне пруда

Паук-серебрянка дышит под водой через слой воздуха между волосками
5:01
Зоосфера

Когда речь заходит о пауках, большинство людей представляют себе тех, кто плетёт паутину в углу комнаты или охотится среди сухих листьев. Но есть один нарушитель правил — паук-серебрянка (лат. Argyroneta aquatica), который предпочёл водную стихию. Это единственный паук на планете, ведущий почти полностью подводный образ жизни. И выживает он не с помощью магии, а благодаря… законам физики.

Подводный паук-серебрянка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подводный паук-серебрянка

Этот представитель паукообразных — не герой научной фантастики, а подводный инженер с двумя ключевыми изобретениями: личным "аквалангом" и самодельной подводной базой.

Кто он такой: портрет серебрянки

Внешне Argyroneta aquatica неприметен:

  • Самцы достигают длины до 15 мм, самки — до 12 мм.
  • Тело тёмно-бурое, с мягким блеском.
  • Обитает в стоячих и медленно текущих пресноводных водоёмах Евразии.
  • Предпочитает пруды, канавы и заводи, густо заросшие растительностью.

Однако под его скромной внешностью скрываются настоящие чудеса микрофизики.

Микроакваланг на лапках

Как дышит паук под водой, если у него нет жабр? Ответ — с помощью пластрона. Это не шлем и не баллон, а тонкий слой воздуха, который удерживается на теле паука благодаря тысячам крошечных гидрофобных волосков.

Вот как работает этот механизм

  • Между волосками формируется стабильная воздушная прослойка.
  • Визуально она выглядит как серебристый пузырь — отсюда и название "серебрянка".
  • Кислород из окружающей воды постепенно проникает внутрь пузыря (по принципу диффузии).
  • Углекислый газ, наоборот, уходит наружу.

Такой способ позволяет пауку находиться под водой часами без необходимости всплывать за очередной порцией воздуха.

Подводный дом с автономной вентиляцией

Но чтобы жить по-настоящему под водой, одного пластрона недостаточно. Серебрянка пошёл дальше — он строит себе подводную базу, настоящую миниатюрную станцию.

Как он это делает

  • Сплетает из паутины купол в зарослях под водой.
  • Многократно поднимается на поверхность, захватывая пузырьки воздуха на брюшке.
  • Выпускает их внутрь купола, пока тот не наполнится.

Эта структура работает по тем же законам, что и его пластрон, только в большем масштабе:

  • Кислород проникает внутрь купола из воды.
  • Углекислый газ выходит наружу.
  • Внутренний воздух медленно обновляется, создавая устойчивую микросреду.

Фактически, его "жилище" превращается в автономную камеру регенерации воздуха, и всплывать он должен всего раз в несколько часов.

Такой подход позволяет пауку охотиться, отдыхать и даже размножаться под водой, практически не покидая свою базу.

Насколько он опасен

Паук-серебрянка — хищник, но не для человека. Он охотится на:

  • Личинок водных насекомых.
  • Дафний и прочих мелких ракообразных.
  • Мелкую рыбу и головастиков (в исключительных случаях).

Для человека укус возможен только в случае грубого вмешательства — например, если паука схватить рукой. В этом случае:

  • Яд вызывает боль, жжение и лёгкий отёк.
  • Симптомы проходят в течение 1-2 дней.
  • Пострадавшим с аллергией на укусы насекомых стоит быть осторожнее.

Если укус всё же произошёл

  • Промойте место чистой водой с мылом.
  • Приложите холодный компресс.
  • При необходимости — примите антигистаминный препарат.

Медицинская помощь нужна лишь при выраженной аллергической реакции.

Зимняя стратегия: спячка в раковине

Когда вода начинает покрываться льдом, паук не паникует. Он находит пустую раковину моллюска, утаскивает её на дно и превращает в зимнюю капсулу.

  • Вход герметизируется паутиной.
  • Внутреннее пространство заполняется воздухом.
  • Паук впадает в анабиоз до весны.

Иногда для этого используется и модернизированный купол, укреплённый дополнительными слоями паутины.

Паутина, физика и инженерия

Почему история серебрянки заслуживает внимания?

Потому что:

  • Он стал единственным пауком, приспособившимся к почти полной подводной жизни.
  • Его способы дыхания и строительства — это прямое применение законов физики.
  • Он демонстрирует, как природа может решать сложные задачи средствами, недоступными даже современной технике.

Паук-серебрянка — не монстр из глубин, а инженер в миниатюре. Он доказывает, что подводный мир полон тайн — и что даже скромное существо может владеть сложными приёмами выживания, достойными учебника по биофизике.

Уточнения

Пау́к-серебря́нка или водяно́й пау́к (лат. Argyroneta aquatica) — распространённый в Европе вид пауков из семейства Cybaeidae.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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