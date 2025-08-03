Паук с аквалангом: как восьминогий ныряльщик построил себе базу на дне пруда

Паук-серебрянка дышит под водой через слой воздуха между волосками

5:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда речь заходит о пауках, большинство людей представляют себе тех, кто плетёт паутину в углу комнаты или охотится среди сухих листьев. Но есть один нарушитель правил — паук-серебрянка (лат. Argyroneta aquatica), который предпочёл водную стихию. Это единственный паук на планете, ведущий почти полностью подводный образ жизни. И выживает он не с помощью магии, а благодаря… законам физики.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подводный паук-серебрянка

Этот представитель паукообразных — не герой научной фантастики, а подводный инженер с двумя ключевыми изобретениями: личным "аквалангом" и самодельной подводной базой.

Кто он такой: портрет серебрянки

Внешне Argyroneta aquatica неприметен:

Самцы достигают длины до 15 мм, самки — до 12 мм.

Тело тёмно-бурое, с мягким блеском.

Обитает в стоячих и медленно текущих пресноводных водоёмах Евразии.

Предпочитает пруды, канавы и заводи, густо заросшие растительностью.

Однако под его скромной внешностью скрываются настоящие чудеса микрофизики.

Микроакваланг на лапках

Как дышит паук под водой, если у него нет жабр? Ответ — с помощью пластрона. Это не шлем и не баллон, а тонкий слой воздуха, который удерживается на теле паука благодаря тысячам крошечных гидрофобных волосков.

Вот как работает этот механизм

Между волосками формируется стабильная воздушная прослойка.

Визуально она выглядит как серебристый пузырь — отсюда и название "серебрянка".

Кислород из окружающей воды постепенно проникает внутрь пузыря (по принципу диффузии).

Углекислый газ, наоборот, уходит наружу.

Такой способ позволяет пауку находиться под водой часами без необходимости всплывать за очередной порцией воздуха.

Подводный дом с автономной вентиляцией

Но чтобы жить по-настоящему под водой, одного пластрона недостаточно. Серебрянка пошёл дальше — он строит себе подводную базу, настоящую миниатюрную станцию.

Как он это делает

Сплетает из паутины купол в зарослях под водой.

Многократно поднимается на поверхность, захватывая пузырьки воздуха на брюшке.

Выпускает их внутрь купола, пока тот не наполнится.

Эта структура работает по тем же законам, что и его пластрон, только в большем масштабе:

Кислород проникает внутрь купола из воды.

Углекислый газ выходит наружу.

Внутренний воздух медленно обновляется, создавая устойчивую микросреду.

Фактически, его "жилище" превращается в автономную камеру регенерации воздуха, и всплывать он должен всего раз в несколько часов.

Такой подход позволяет пауку охотиться, отдыхать и даже размножаться под водой, практически не покидая свою базу.

Насколько он опасен

Паук-серебрянка — хищник, но не для человека. Он охотится на:

Личинок водных насекомых.

Дафний и прочих мелких ракообразных.

Мелкую рыбу и головастиков (в исключительных случаях).

Для человека укус возможен только в случае грубого вмешательства — например, если паука схватить рукой. В этом случае:

Яд вызывает боль, жжение и лёгкий отёк.

Симптомы проходят в течение 1-2 дней.

Пострадавшим с аллергией на укусы насекомых стоит быть осторожнее.

Если укус всё же произошёл

Промойте место чистой водой с мылом.

Приложите холодный компресс.

При необходимости — примите антигистаминный препарат.

Медицинская помощь нужна лишь при выраженной аллергической реакции.

Зимняя стратегия: спячка в раковине

Когда вода начинает покрываться льдом, паук не паникует. Он находит пустую раковину моллюска, утаскивает её на дно и превращает в зимнюю капсулу.

Вход герметизируется паутиной.

Внутреннее пространство заполняется воздухом.

Паук впадает в анабиоз до весны.

Иногда для этого используется и модернизированный купол, укреплённый дополнительными слоями паутины.

Паутина, физика и инженерия

Почему история серебрянки заслуживает внимания?

Потому что:

Он стал единственным пауком, приспособившимся к почти полной подводной жизни.

Его способы дыхания и строительства — это прямое применение законов физики.

Он демонстрирует, как природа может решать сложные задачи средствами, недоступными даже современной технике.

Паук-серебрянка — не монстр из глубин, а инженер в миниатюре. Он доказывает, что подводный мир полон тайн — и что даже скромное существо может владеть сложными приёмами выживания, достойными учебника по биофизике.

Уточнения

Пау́к-серебря́нка или водяно́й пау́к (лат. Argyroneta aquatica) — распространённый в Европе вид пауков из семейства Cybaeidae.

