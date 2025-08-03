Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра

Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе

3:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Оказывается, модные увлечения бывают не только у людей. В мире животных тоже есть тренды, и один из самых необычных — у китообразных. Новое поведение, замеченное у китов, косаток и белух, напоминает одновременно игру, уход за телом и социальный ритуал. Учёные назвали его келпингом — от английского kelp, что означает "бурые водоросли".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кит с водорослями

Что такое келпинг

Келпинг впервые был зафиксирован в 2007 году и с тех пор становится всё более распространённым. Суть проста: киты и косатки ищут водоросли, особенно бурые, и начинают с ними "играть". Они обвивают себя листьями, натираются ими, укладывают себе "шляпы" из водорослей и даже делятся "аксессуарами" с другими членами группы.

Наиболее эффектное поведение наблюдается, когда животные надевают "шляпы" из скоплений водорослей — особенно в тех случаях, когда они находятся в группе. Поведение повторяется настолько часто и продолжительно, что учёные уверены: это не случайная забава.

"Животные могут проводить от 30 до 40 минут, занимаясь келпингом", — сообщил морской биолог из Университета Гриффита Олаф Мейнеке.

Зачем это китам

На данный момент существует несколько гипотез:

1. Просто игра

Келпинг может быть формой социального взаимодействия или способом коротать время. Такое поведение схоже с игрой, в которую включаются сразу несколько особей. Особенно часто его фиксируют у молодых животных, что типично для игровых моделей в природе.

2. Гигиенический уход

Профессор морской биологии, автор интервью National Geographic от октября 2023 года Хайди Пирсон выдвигает практическую гипотезу. Она считает, что келпинг может помогать китам чесаться, избавляться от паразитов или ороговевших участков кожи. Водоросли в океанах — скользкие, слизистые, но мягкие, что делает их идеальными для "морского скраба".

"Это очень приятное ощущение — иметь такие водоросли на коже. Думаю, киты чувствуют то же самое", — поясняет Пирсон.

Такие поведенческие "процедуры" могли бы служить альтернативой трению о дно или скалы — но с меньшими рисками повреждений.

3. Коммуникация или ритуал

Есть и более смелые предположения: может быть, келпинг — это способ коммуникации внутри группы или визуальный сигнал принадлежности. Ношение "шляпы" из водорослей может выполнять ритуальную или статусную функцию — особенно если это наблюдается при скоплении животных.

Пока подтверждений нет, но если вспомнить, что у китообразных сложная система общения, теория выглядит не такой уж фантастической.

Что это говорит о китах

Келпинг — ещё одно доказательство того, что китообразные обладают высоким уровнем когнитивного и социального поведения. Они не только общаются, заботятся о сородичах, но и участвуют в ритуалах, напоминающих игры или элементы культуры.

"Такое поведение говорит о том, что киты — не просто инстинктивные животные, а сложные и чувствующие существа", — отмечает Мейнеке.

Интересно, что подобные "игры" наблюдаются и у других видов: от птиц, принимающих "пылевые ванны", до обезьян, натирающихся ароматными листьями. Но келпинг выделяется своей эстетичностью и социальностью.

Уточнения

Мо́да — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

