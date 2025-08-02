Как приучить кошку к лотку без стрессов и криков: работает даже с упрямыми питомцами

Лоток ставят в тихом месте вдали от мисок — с удобным доступом

2:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Приучение котёнка или взрослой кошки к лотку — важный шаг в обустройстве жизни питомца. С правильным подходом животное быстро освоит туалет и будет чувствовать себя комфортно.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котята

Почему это важно

Кошки — чистоплотные по природе. Однако даже у них могут возникнуть сложности, если лоток неудобен, не нравится наполнитель или место выбрано неудачно. Ваша задача — создать условия, при которых кошка будет чувствовать безопасность и комфорт.

Как выбрать лоток и наполнитель

Для котёнка подойдёт лоток с низким бортиком, чтобы было легко заходить. Взрослой кошке будет удобнее просторная модель, где она сможет свободно двигаться.

Наполнитель должен быть натуральным, без резких запахов. Некоторые животные предпочитают комкующиеся варианты, другие — древесные или бумажные. Стоит попробовать разные, чтобы понять предпочтения именно вашей кошки.

Где разместить лоток

Лучшее место — спокойная, уединённая зона, подальше от мисок с едой и воды. В доме желательно ставить не менее одного лотка на кошку, плюс один дополнительный. Убедитесь, что к нему есть свободный доступ, особенно ночью.

Как приучить котёнка к лотку

Сразу после еды, сна или активной игры аккуратно перенесите котёнка в лоток.

Если он сходил мимо — промокните место салфеткой и положите её в лоток, чтобы остался запах.

Хвалите и поощряйте, если он использует лоток правильно.

Не наказывайте — стресс замедлит процесс.

Как приучить взрослую кошку

Убедитесь, что кошке комфортно в новой среде, особенно если это переезд или смена хозяев.

Поставьте лоток в зоне, где она уже пыталась сходить.

Поддерживайте чистоту, пробуйте разные наполнители.

Поощряйте спокойное поведение и успехи.

Полезные советы

Чистите лоток ежедневно — кошки не станут ходить туда, где грязно.

Если кошка избегает лоток — понаблюдайте, не мешает ли ей шум, место или наполнитель.

Терпение и регулярность важнее всего — не торопите процесс.

В некоторых случаях помогает временное ограничение пространства, чтобы кошка чаще попадала в лоток.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если кошка внезапно перестала пользоваться лотком, часто писает в непривычных местах или проявляет беспокойство — это может быть связано с заболеванием или стрессом. В таких случаях лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Кошачий лоток - лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.

