Как приучить кошку к лотку без стрессов и криков: работает даже с упрямыми питомцами

Приучение котёнка или взрослой кошки к лотку — важный шаг в обустройстве жизни питомца. С правильным подходом животное быстро освоит туалет и будет чувствовать себя комфортно.
Кошки — чистоплотные по природе. Однако даже у них могут возникнуть сложности, если лоток неудобен, не нравится наполнитель или место выбрано неудачно. Ваша задача — создать условия, при которых кошка будет чувствовать безопасность и комфорт.
Для котёнка подойдёт лоток с низким бортиком, чтобы было легко заходить. Взрослой кошке будет удобнее просторная модель, где она сможет свободно двигаться.
Наполнитель должен быть натуральным, без резких запахов. Некоторые животные предпочитают комкующиеся варианты, другие — древесные или бумажные. Стоит попробовать разные, чтобы понять предпочтения именно вашей кошки.
Лучшее место — спокойная, уединённая зона, подальше от мисок с едой и воды. В доме желательно ставить не менее одного лотка на кошку, плюс один дополнительный. Убедитесь, что к нему есть свободный доступ, особенно ночью.
Сразу после еды, сна или активной игры аккуратно перенесите котёнка в лоток.
Если он сходил мимо — промокните место салфеткой и положите её в лоток, чтобы остался запах.
Хвалите и поощряйте, если он использует лоток правильно.
Не наказывайте — стресс замедлит процесс.
Убедитесь, что кошке комфортно в новой среде, особенно если это переезд или смена хозяев.
Поставьте лоток в зоне, где она уже пыталась сходить.
Поддерживайте чистоту, пробуйте разные наполнители.
Поощряйте спокойное поведение и успехи.
Чистите лоток ежедневно — кошки не станут ходить туда, где грязно.
Если кошка избегает лоток — понаблюдайте, не мешает ли ей шум, место или наполнитель.
Терпение и регулярность важнее всего — не торопите процесс.
В некоторых случаях помогает временное ограничение пространства, чтобы кошка чаще попадала в лоток.
Если кошка внезапно перестала пользоваться лотком, часто писает в непривычных местах или проявляет беспокойство — это может быть связано с заболеванием или стрессом. В таких случаях лучше проконсультироваться с ветеринаром.
Кошачий лоток - лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.
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