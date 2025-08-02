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Не игнорируйте язык тела: что хочет сообщить собака, когда настойчиво облизывает

Собака облизывает хозяина, выражая доверие, привязанность и подчинение
2:30
Зоосфера

Собака облизывает вас не случайно — это её способ общения, выражения чувств и оценки ситуации. Поведение, которое кажется простым, может многое рассказать о состоянии питомца и его отношении к вам.

Золотистый ретривер и морская свинка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Золотистый ретривер и морская свинка

Основные причины облизывания

Привязанность и доверие

Облизывание — один из способов проявить симпатию. Так собака показывает, что вы для неё значимы и вызываете чувство безопасности.

Инстинкт и привычка

У щенков облизывание связано с кормлением и уходом. Во взрослом возрасте этот жест сохраняется как выражение заботы и уважения.

Поиск внимания

Если вы раньше реагировали на облизывание лаской, играми или разговорами, собака могла усвоить, что это способ привлечь внимание.

Снятие стресса

Некоторые собаки облизывают хозяев в моменты волнения. Это помогает им успокоиться и почувствовать контакт с близким человеком.

Подчинение

В собачьей иерархии облизывание может быть жестом уважения или признания лидерства. Таким образом, питомец показывает, что принимает ваш авторитет.

Когда стоит насторожиться

  • Облизывание стало навязчивым, постоянным.

  • Поведение сопровождается беспокойством, суетливостью.

  • Появились признаки раздражения на коже, зуда или боли.

  • Привычка возникла резко, особенно у взрослой собаки.

Если вы заметили такие изменения, желательно проконсультироваться с ветеринаром. Возможно, причина — кожный дискомфорт, тревожность или другое нарушение.

Что делать, если облизывание стало чрезмерным

Переключайте внимание

Когда собака начинает облизывать, спокойно предложите ей игрушку или другую активность.

Поддерживайте ментальную и физическую нагрузку

Прогулки, тренировки и интеллектуальные игры снижают внутреннее напряжение, которое питомец может пытаться снять через облизывание.

Поощряйте спокойное поведение

Когда собака рядом, но не облизывает — обязательно хвалите её. Это помогает выработать новое, более уместное поведение.

Следите за гигиеной

Собачья слюна может содержать бактерии, которые особенно нежелательны при контакте с повреждённой кожей или слизистыми. Это особенно важно для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Уточнения

Инсти́нкт в биологии — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия, другими словами — совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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