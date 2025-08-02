Не игнорируйте язык тела: что хочет сообщить собака, когда настойчиво облизывает

Собака облизывает хозяина, выражая доверие, привязанность и подчинение

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собака облизывает вас не случайно — это её способ общения, выражения чувств и оценки ситуации. Поведение, которое кажется простым, может многое рассказать о состоянии питомца и его отношении к вам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Золотистый ретривер и морская свинка

Основные причины облизывания

Привязанность и доверие

Облизывание — один из способов проявить симпатию. Так собака показывает, что вы для неё значимы и вызываете чувство безопасности.

Инстинкт и привычка

У щенков облизывание связано с кормлением и уходом. Во взрослом возрасте этот жест сохраняется как выражение заботы и уважения.

Поиск внимания

Если вы раньше реагировали на облизывание лаской, играми или разговорами, собака могла усвоить, что это способ привлечь внимание.

Снятие стресса

Некоторые собаки облизывают хозяев в моменты волнения. Это помогает им успокоиться и почувствовать контакт с близким человеком.

Подчинение

В собачьей иерархии облизывание может быть жестом уважения или признания лидерства. Таким образом, питомец показывает, что принимает ваш авторитет.

Когда стоит насторожиться

Облизывание стало навязчивым, постоянным.

Поведение сопровождается беспокойством, суетливостью.

Появились признаки раздражения на коже, зуда или боли.

Привычка возникла резко, особенно у взрослой собаки.

Если вы заметили такие изменения, желательно проконсультироваться с ветеринаром. Возможно, причина — кожный дискомфорт, тревожность или другое нарушение.

Что делать, если облизывание стало чрезмерным

Переключайте внимание

Когда собака начинает облизывать, спокойно предложите ей игрушку или другую активность.

Поддерживайте ментальную и физическую нагрузку

Прогулки, тренировки и интеллектуальные игры снижают внутреннее напряжение, которое питомец может пытаться снять через облизывание.

Поощряйте спокойное поведение

Когда собака рядом, но не облизывает — обязательно хвалите её. Это помогает выработать новое, более уместное поведение.

Следите за гигиеной

Собачья слюна может содержать бактерии, которые особенно нежелательны при контакте с повреждённой кожей или слизистыми. Это особенно важно для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Уточнения

Инсти́нкт в биологии — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия, другими словами — совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях.

