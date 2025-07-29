Они не сошли с ума: почему кошки носятся по дому в одно и то же время

Кошки начинают бегать по квартире вечером из-за инстинктов охотника, заложенных тысячелетиями. Причины странной привычки кошек в беседе с Pravda.Ru назвал ветеринар Евгений Цыпленков.
По словам ветеринара Цыпленкова, кошки — сумеречные хищники, а потому просыпаются и начинают "тыгыдыкать" в определенное время суток.
"Не совсем по ночам, а скорее около десяти часов вечера плюс-минус час. Кошки — сумеречные хищники, они выходят на охоту в сумерки, а это в среднем где-то десять часов вечера и плюс-минус час, конечно. И поэтому вечером кошки начинают тыгыдыкать. Это память о ночных хищниках", — пояснил Цыпленков.
Он добавил, что несмотря на жизнь в квартире и отсутствие необходимости в охоте, кошки по-прежнему следуют вековым поведенческим шаблонам.
"Жизнь кошки заключается в нескольких моментах. Первое — это семьдесят процентов времени они поспали, потом проснулись, потянулись, сходили в туалет, потом пошли на охоту, вот тыгыдыкать когда. Потом должны поймать добычу, съесть ее, потом вылизать кровь только что убитого животного с лап и лечь снова спать. Понимаете? Это из года в год, из тысячелетия в тысячелетие такой режим у них был", — рассказал ветеринар.
Он уточнил, что такое поведение относится к категории так называемых психологических атавизмов — подсознательной биологической памяти.
"Если кто-то посмотрит за кошкой, они поели — начинают лапы вылизывать. Что такое? Оказывается, надо, чтобы лапы были чистые после всего, что они там натворили", — отметил специалист.
Чтобы повлиять на поведение кошки и обеспечить спокойную ночь, Цыпленков посоветовал простой способ:
"Если вы хотите раньше ложиться спать, то сделайте доброе дело, покормите их до отвала, перед тем как лечь спать. Они выполнят свою функцию. То есть они уже побегают, поохотятся, наелись, вылижут лапки и лягут спать вместе с вами", — заключил он.
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