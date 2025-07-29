Они не сошли с ума: почему кошки носятся по дому в одно и то же время

Ветеринар объяснил, почему кошки вечером бегают по квартире

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки начинают бегать по квартире вечером из-за инстинктов охотника, заложенных тысячелетиями. Причины странной привычки кошек в беседе с Pravda.Ru назвал ветеринар Евгений Цыпленков.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка

По словам ветеринара Цыпленкова, кошки — сумеречные хищники, а потому просыпаются и начинают "тыгыдыкать" в определенное время суток.

"Не совсем по ночам, а скорее около десяти часов вечера плюс-минус час. Кошки — сумеречные хищники, они выходят на охоту в сумерки, а это в среднем где-то десять часов вечера и плюс-минус час, конечно. И поэтому вечером кошки начинают тыгыдыкать. Это память о ночных хищниках", — пояснил Цыпленков.

Он добавил, что несмотря на жизнь в квартире и отсутствие необходимости в охоте, кошки по-прежнему следуют вековым поведенческим шаблонам.

"Жизнь кошки заключается в нескольких моментах. Первое — это семьдесят процентов времени они поспали, потом проснулись, потянулись, сходили в туалет, потом пошли на охоту, вот тыгыдыкать когда. Потом должны поймать добычу, съесть ее, потом вылизать кровь только что убитого животного с лап и лечь снова спать. Понимаете? Это из года в год, из тысячелетия в тысячелетие такой режим у них был", — рассказал ветеринар.

Он уточнил, что такое поведение относится к категории так называемых психологических атавизмов — подсознательной биологической памяти.

"Если кто-то посмотрит за кошкой, они поели — начинают лапы вылизывать. Что такое? Оказывается, надо, чтобы лапы были чистые после всего, что они там натворили", — отметил специалист.

Чтобы повлиять на поведение кошки и обеспечить спокойную ночь, Цыпленков посоветовал простой способ: