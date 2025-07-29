Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агрономы рекомендовали натуральную подкормку для лука из дрожжей и древесной золы
Пермский край: уровень инфляции превысил общероссийский показатель
Пищевая сода — эффективна для удаления запахов и загрязнений с натяжных потолков
Зубная паста очищает фары не хуже специальных средств — лайфхак водителей
Ватикан, Андорра и Сан-Марино: страны, где туристов больше, чем жителей
Лера Кудрявцева: новое заявление о стыде после откровений об алкогольной зависимости мужа
Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за малиной в июле для богатого урожая
Спите, как японцы: простые советы, которые помогут забыть о бессоннице — проверьте их
Вика Цыганова призналась, что планирует уйти в монастырь с мужем

Секретный охранник: пять пород, которые защитят ваш дом и станут верными друзьями

Как выбрать идеального охранника: 5 пород собак-компаньонов с защитным инстинктом
2:20
Зоосфера

Когда дело касается безопасности дома, никакая сигнализация не сравнится с преданным и внимательным четвероногим охранником. Правильно выбранная порода может стать не только защитником, но и настоящим членом семьи — ласковым с близкими и непреклонным перед угрозами.

Немецкая овчарка
Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Немецкая овчарка

Но вот в чём загвоздка: не каждая крупная собака подойдёт для охраны. Важно учитывать не только размеры, но и характер, обучаемость и преданность. Мы подобрали пять пород, которые идеально сочетают инстинкт охраны с уравновешенным темпераментом.

Топ-5 собак, если вы ищете охранника и друга

Ротвейлер

Веками ротвейлеров использовали как надёжных защитников — ещё с тех времён, когда они охраняли римские лагеря. Эти собаки обладают мощной мускулатурой, уравновешенным характером и сильным территориальным инстинктом. Один только их взгляд может отпугнуть непрошеных гостей.

Кане-корсо

Порода, выведенная в Италии, со времён Римской империи использовалась для охраны и охоты. Эти собаки инстинктивно защищают своих хозяев, отлично поддаются дрессировке, но требуют опытного и уверенного владельца. Строгий взгляд кане-корсо уже сам по себе вызывает уважение.

Бульмастиф

Эти гиганты были созданы в Англии для охраны поместий от браконьеров. Они сочетают силу мастифа и ловкость бульдога. Бульмастифы не склонны к агрессии без причины, но при угрозе они мгновенно займут защитную позицию. Их стратегия — устрашение размерами.

Немецкая овчарка

Одна из самых универсальных пород в мире. Немецкие овчарки славятся своим умом и обучаемостью, а ещё - сильным защитным инстинктом. Они моментально распознают угрозу и действуют чётко. Их часто выбирают службы безопасности — и не просто так.

Немецкий дог

На первый взгляд — не самый очевидный охранник. Но дог способен отпугнуть злоумышленника одним своим ростом: некоторые представители породы достигают 80 см в холке. Несмотря на прозвище "нежный гигант", дог — это впечатляющая защита вашего дома.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Лера Кудрявцева: новое заявление о стыде после откровений об алкогольной зависимости мужа
Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за малиной в июле для богатого урожая
Очарование семейной жизни: пара отметила 50 лет совместной жизни после страшных испытаний
Спите, как японцы: простые советы, которые помогут забыть о бессоннице — проверьте их
Вика Цыганова призналась, что планирует уйти в монастырь с мужем
Избавьтесь от плесени в стиральной машине за 3 простых шага
Ткани человека стареют по-разному: основные выводы китайских учёных
В Петербурге задержан мужчина, бросивший дымовую шашку в банк
Дочь Утяшевой и Воли София заявила о желании превзойти родителей по известности
Изменение климата меняет ледовый режим Ладожского озера: что это значит для региона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.