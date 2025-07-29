Одеяло, лапки и кошачья тайна, которая передаётся из поколения в поколение

Почему кошки мнут лапами одеяло — объяснение зоопсихологов

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда кошка ритмично перебирает лапками мягкое одеяло или ваши колени, она повторяет движения, которые делала ещё будучи котёнком. Такое "топтание" помогает малышам стимулировать приток молока у матери.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) кошка

Почему кошки мнут лапами: одеяло, как напоминание о детстве

Это действие называется "молочным шагом" — и ощущение уюта, которое оно вызывает, остаётся в кошачьей памяти на всю жизнь.

Почему это продолжается во взрослом возрасте

Даже взрослая кошка, ощущая безопасность и покой, может начать мять поверхность под лапами. Это бессознательная реакция, связанная с комфортом и расслаблением. При этом мурлыканье усиливает эффект умиротворения — животное полностью погружается в состояние внутреннего покоя.

Осязание, память и немного территории

Во время "мятья" кошки часто выпускают когти. Это не только часть ритуала, но и способ оставить запаховую метку. На подушечках лап находятся железы, которые выделяют особый секрет — он неощутим для человека, но говорит другим кошкам: это место уже занято.

Не все кошки одинаковы

Кто-то мнёт лапками часто и с увлечением, другие ограничиваются только мурлыканьем. Это зависит от характера, опыта и текущего настроения. Если кошка не проявляет такой привычки — это не повод для беспокойства, она просто выражает удовольствие по-другому.

Как вести себя хозяину

Если ритуал не причиняет неудобства, мешать не стоит. Чтобы не пострадала одежда или одеяло, можно регулярно подстригать кошке когти. Наблюдение за этим поведением помогает лучше понять эмоциональное состояние питомца и увидеть в нём нечто большее — живую связь с предками и природой.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".





