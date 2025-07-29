Не зрение, а нечто большее: как дельфины ощущают пространство

До недавнего времени учёные полагали, что дельфины с помощью эхолокации "видят" окружающий мир. Звуковые волны, отражаясь от предметов, якобы создавали в их голове звуковую "картинку".
Эта теория основывалась на предположении, что во время эхолокации активируется зрительная кора мозга.
Новые данные меняют представление
Современные нейровизуализационные методы показали иное: при эхолокации у дельфинов активен не зрительный центр, а путь между слуховыми зонами мозга и мозжечком — участком, отвечающим за координацию движений и сенсомоторику. Это значит, что дельфины воспринимают мир скорее "на ощупь", чем "на глаз".
Тактильная карта мира
Учёные сравнили мозг дельфинов с мозгом сейвала — кита, который эхолокацией не пользуется. Именно у дельфинов обнаружили уникальные нейронные соединения, позволяющие воспринимать сигналы как ощущения, а не изображения. Это сродни тому, как человек в темноте находит путь, опираясь на ощущения от прикосновений.
Новый взгляд на эхолокацию
Полученные данные ставят под сомнение прежние гипотезы о "звуковом зрении". Дельфины не "рисуют" картинку у себя в голове, а будто чувствуют предметы на расстоянии — тонко и точно. Это меняет наш взгляд на то, как устроено их восприятие окружающего мира.
Дельфи́ны - водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.
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