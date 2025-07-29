Природа обманула даже его: трагедия, которую не увидишь с тропы

21 июня 2025 года в Йеллоустоунском национальном парке произошёл трагический случай: бизон оступился на видимом мелководье Большого Призматического источника и исчез в кипящей воде. Минеральная корка под его копытами оказалась обманчиво тонкой — животное провалилось в кипяток, температура которого достигает 89 °C.
Минеральные образования у краёв термальных источников могут выглядеть как твёрдая поверхность, но на деле они хрупкие и нестабильные. Для животных, не знающих об этом, это смертельная ловушка. Извлечь тело бизона не удалось — оно будет разложено природой, став частью сурового цикла жизни и смерти.
Иллюзия безопасности
Вопреки стереотипам, вода в источниках не всегда кислая — часто она имеет нейтральный или щелочной состав. Но именно температура превращает эти места в зону высокого риска. Даже визуально спокойные участки могут быть смертельно опасны.
Напоминание каждому
История бизона — не просто трагедия, а предостережение. Йеллоустоун завораживает, но требует уважения. Любой, кто приближается к термальной зоне, должен помнить: здесь действуют правила природы, а не человека.
Бизо́н - вид парнокопытных млекопитающих из трибы быков семейства полорогих.
Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?