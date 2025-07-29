Неожиданное открытие: кто на самом деле управляет рестораном в Таиланде

Пёс по кличке Какао стал кассиром в ресторане в Таиланде — The Thaiger

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В одном из ресторанов Таиланда работает не совсем обычный сотрудник — 5-летний пёс по кличке Какао. Он помогает своей хозяйке, Латчане Чанхом, принимать оплату от гостей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бельгийский гриффон на лужайке

Как пёс из Таиланда стал звездой ресторана

Посетители передают деньги прямо в его пасть, а он спешит на кухню и вручает купюры владелице. За это получает заслуженное угощение — мясные тефтельки.

Необычное шоу на каждый день

Для клиентов ресторана этот процесс стал настоящим аттракционом. Многие приезжают из других городов, чтобы лично увидеть, как Какао выполняет свою "кассовую смену". По словам хозяйки, такое общение превращает обычный обед в яркое воспоминание.

От бездомного щенка до любимца публики

Несколько лет назад Чанхом нашла щенка у своего ресторана. Хотя раньше она не была поклонницей собак, решила оставить его. Всё началось с простого наблюдения: однажды Какао увидел, как хозяйка даёт детям деньги перед школой — и будто понял, что это важный момент. Вскоре он начал сам тянуться к купюрам, а потом и "устроился" на работу.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



