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Пять пород, которые притворяются пай-мальчиками — а потом начинается хаос

Кинолог Эми Мейтленд указала породы с наибольшими проблемами послушания
1:56
Зоосфера

Некоторые породы собак чаще других игнорируют команды и ведут себя упрямо. Это не значит, что они "плохие" — просто им требуется особый подход, терпение и понимание.

Английский бульдог
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Английский бульдог

Пять пород собак, с которыми сложнее всего договориться

Британка Эми Мейтленд поделилась наблюдениями о самых непослушных породах.

Лабрадоры: пищевые воры с добрым сердцем

На первом месте — лабрадоры-ретриверы. Эти псы известны своей дружелюбностью, но еда для них — настоящая слабость. Они могут украсть что-то со стола или кухонной полки, не испытывая ни капли вины. Чтобы направить их энергию в нужное русло, поможет работа с кинологом и специальные аксессуары, например, недоуздок.

Бигли: нос важнее команды

На втором месте — бигли. Упрямые охотники, которые буквально живут в мире запахов. Стоит уловить интересный аромат — и все команды перестают существовать. Лучше всего с ними работают игры и задания на развитие нюха.

Стаффи: сильные, но чувствительные

Третье место заняли стаффордширские бультерьеры. Преданные и отважные, они могут проявлять территориальность и требуют мягкой, но настойчивой коррекции. Главное — не наказывать, а хвалить за успехи и укреплять доверие.

Кокер-спаниели: тревожные интеллектуалы

Четвёртые в списке — кокер-спаниели. Умные и активные, они плохо переносят одиночество. Если им не хватает общения, могут вести себя непредсказуемо. Для них важны внимание, игры и регулярный контакт с хозяином.

Бульдоги: преданны, но упрямы

Пятёрку замыкают бульдоги. Эти собаки умеют любить, но обожают делать всё по-своему. Чтобы добиться от них отклика, нужна мотивация: похвала, вкусняшки и доброжелательный тон.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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