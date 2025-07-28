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Это объясняет всё: как кошки действительно воспринимают людей

Зоопсихолог Кэмпион: кошки осознают, что люди — другой вид
1:24
Зоосфера

Многие задаются вопросом: как кошка видит своего человека? В её глазах ты вовсе не мама и не другой кот. Скорее — важная часть её мира: кто-то, кто даёт еду, крышу над головой и контакт, когда он ей нужен.

Поощрение кошки во время дрессировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поощрение кошки во время дрессировки

Кто ты для своей кошки

Да, она осознаёт, что ты не такой, как она. Но это не мешает ей принимать тебя в своё социальное окружение.

Язык общения: понять и быть понятым

Кошки по природе своей не особо болтливы между собой. Звуки они используют в основном для общения с котятами, при брачных ритуалах или защите территории. А вот с людьми — другое дело. Мяуканье, мурлыканье, трение о ноги — всё это формы общения, которые они подстраивают именно под нас.

Интересно, что кошки способны улавливать отдельные слова и реагировать на них. Хотя, конечно, основной их способ общения — невербальный.

Стоит ли "разговаривать" с кошкой на её языке

Если ты решишь попробовать имитировать кошачьи сигналы, будь готов к неожиданностям. Иногда питомец проявит интерес, а иногда — напротив, насторожится. Всё зависит от контекста и твоей интонации. Лучше просто быть рядом, гладить, когда ей хочется, и не забывать напоминать, что ты рядом — ей этого вполне достаточно.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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