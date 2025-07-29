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Маленькие герои: эти существа спасают от смерти — неожиданный антибиотик из леса

Учёные доказали, что муравьи лечат раны своим ядом
1:43
Зоосфера

Учёные давно заметили, что химические вещества, вырабатываемые муравьями, обладают антибиотическими свойствами. Однако недавно был сделан потрясающий вывод: муравьи используют эти вещества для лечения ран своих сородичей, полученных в бою.

Южный огненный муравей
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Южный огненный муравей

Хищники и спасители

Исследования фокусируются на муравьях Матабеле (Megaponera analis), которые обитают в Африке, к югу от Сахары. Эти муравьи — хищники, питающиеся термитами. Чтобы добыть пищу, они устраивают набеги на термитники, но такие вылазки сопряжены с риском для них: термиты-солдаты могут нанести серьёзные раны захватчикам. Когда раны инфицируются, это может привести к смерти муравья.

Как муравьи распознают инфицированные раны

Оказавшиеся в беде муравьи начинают выделять уникальный химический сигнал, который позволяет другим муравьям распознать, что рана инфицирована. Реагируя на это, муравьи извлекают антибиотическое вещество из метаплевральных желез, расположенных по бокам грудной клетки. Затем они аккуратно наносят это вещество на рану с помощью мандибул.

Результаты экспериментов

В экспериментах было доказано, что использование антибиотического вещества снижает смертность инфицированных муравьёв на 90%. Интересно, что один из типов бактерий, вызывающих такие инфекции — Pseudomonas aeruginosa, является также причиной устойчивых к антибиотикам заболеваний у людей.

Учёные пытаются исследовать эти вещества с целью разработки новых антибиотиков для применения в медицине.

Уточнения

Муравьи́ — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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