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Летний отдых под угрозой: щупальца длиной в 20 метров и опасный яд — пляжи в страхе

Власти закрывают пляжи на французском побережье из-за нашествия этих существ
3:37
Зоосфера

Португальская галера (Physalia physalis) — это не медуза, как считают многие, а сочетание нескольких организмов. Однако, несмотря на свою необычную природу, она может быть очень опасной для человека. С характерными розовыми оттенками и гигантскими щупальцами длиной до 20 метров, это морское существо вызывает серьезные опасения на побережье Франции.

Португальская галера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Португальская галера

Влияние на пляжи Франции: закрытие популярных курортов

Из-за нашествия португальских галер, пляжи на побережье Франции, включая Страну Басков и Ландов, были закрыты для отдыхающих. В частности, закрыты пять пляжей в муниципалитете Бидар, включая Королевский павильон и Эрретегию, а также несколько других популярных мест в окрестных районах.

Миграция галер на север

Тропические жители, такие как португальская галера, начали мигрировать на север, и в последние годы их стали замечать на побережье Каталонии, а в этом году они достигли Новой Аквитании. Несмотря на то, что обнаруженные галеры были маленькими, их присутствие вызывает серьезные опасения среди местных властей и отдыхающих.

Опасность ожогов: яд галеры и его последствия

Щупальца португальской галеры выделяют мощный яд, который вызывает болезненные ожоги и воспаление. Токсин может привести к таким серьезным последствиям, как остановка сердца. Важно понимать, что реакции на яд могут быть разнообразными и могут затруднить плавание, что, в свою очередь, увеличивает риск утопления.

Признаки и симптомы отравления: как распознать угрозу

Помимо кожных ожогов, яд галеры может вызвать серьезные проблемы с дыханием, сердечно-сосудистой системой, нервами и желудком, такие как рвота, лихорадка и тошнота. Эти симптомы требуют немедленного обращения к врачу, чтобы избежать осложнений.

Как избежать контакта с португальской галерой

Пляжи, где были замечены португальские галеры, закрыты для купания, и местные власти предупреждают об опасности. Для отдыхающих, оказавшихся в зоне риска, важно соблюдать осторожность и избегать контакта с этими опасными морскими существами.

Хотя португальские галеры чаще всего обитают в тропических водах, миграция на север и частые случаи их появления в Атлантике вызывают дополнительные опасения. Местные власти вынуждены принимать меры, чтобы защитить туристов и предотвратить травмы.

Пляжи Франции и меры безопасности: что предпринимают власти

Во избежание инцидентов и опасных ситуаций власти закрывают пляжи в самых опасных местах, устанавливая красные флаги и предупреждая туристов о потенциальной угрозе. Эти меры стали необходимыми, чтобы предотвратить негативные последствия от контакта с португальскими галерами.

Пляжи Французской Страны Басков и Ландов, включая Биарриц и Сен-Жан-де-Люз, пострадали от нашествия португальских галер. Это повлияло на тысячи туристов, которые оказались вынуждены искать альтернативные места для отдыха.

Как защитить себя: советы для туристов

Если вы планируете отдых на побережье, обязательно следите за предупреждениями властей и избегайте купания в местах, где были замечены португальские галеры. Наденьте защитную одежду и соблюдайте осторожность, чтобы избежать ожогов и других неприятных последствий.

Уточнения

Португальский кораблик — вид колониальных гидроидных из отряда сифонофор, колония которого состоит из полипоидных и медузоидных особей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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