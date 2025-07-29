Летний отдых под угрозой: щупальца длиной в 20 метров и опасный яд — пляжи в страхе

Португальская галера (Physalia physalis) — это не медуза, как считают многие, а сочетание нескольких организмов. Однако, несмотря на свою необычную природу, она может быть очень опасной для человека. С характерными розовыми оттенками и гигантскими щупальцами длиной до 20 метров, это морское существо вызывает серьезные опасения на побережье Франции.
Из-за нашествия португальских галер, пляжи на побережье Франции, включая Страну Басков и Ландов, были закрыты для отдыхающих. В частности, закрыты пять пляжей в муниципалитете Бидар, включая Королевский павильон и Эрретегию, а также несколько других популярных мест в окрестных районах.
Тропические жители, такие как португальская галера, начали мигрировать на север, и в последние годы их стали замечать на побережье Каталонии, а в этом году они достигли Новой Аквитании. Несмотря на то, что обнаруженные галеры были маленькими, их присутствие вызывает серьезные опасения среди местных властей и отдыхающих.
Щупальца португальской галеры выделяют мощный яд, который вызывает болезненные ожоги и воспаление. Токсин может привести к таким серьезным последствиям, как остановка сердца. Важно понимать, что реакции на яд могут быть разнообразными и могут затруднить плавание, что, в свою очередь, увеличивает риск утопления.
Помимо кожных ожогов, яд галеры может вызвать серьезные проблемы с дыханием, сердечно-сосудистой системой, нервами и желудком, такие как рвота, лихорадка и тошнота. Эти симптомы требуют немедленного обращения к врачу, чтобы избежать осложнений.
Пляжи, где были замечены португальские галеры, закрыты для купания, и местные власти предупреждают об опасности. Для отдыхающих, оказавшихся в зоне риска, важно соблюдать осторожность и избегать контакта с этими опасными морскими существами.
Хотя португальские галеры чаще всего обитают в тропических водах, миграция на север и частые случаи их появления в Атлантике вызывают дополнительные опасения. Местные власти вынуждены принимать меры, чтобы защитить туристов и предотвратить травмы.
Во избежание инцидентов и опасных ситуаций власти закрывают пляжи в самых опасных местах, устанавливая красные флаги и предупреждая туристов о потенциальной угрозе. Эти меры стали необходимыми, чтобы предотвратить негативные последствия от контакта с португальскими галерами.
Пляжи Французской Страны Басков и Ландов, включая Биарриц и Сен-Жан-де-Люз, пострадали от нашествия португальских галер. Это повлияло на тысячи туристов, которые оказались вынуждены искать альтернативные места для отдыха.
Если вы планируете отдых на побережье, обязательно следите за предупреждениями властей и избегайте купания в местах, где были замечены португальские галеры. Наденьте защитную одежду и соблюдайте осторожность, чтобы избежать ожогов и других неприятных последствий.
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